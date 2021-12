Reklama

Przez ostatnie 12 miesięcy firma przystosowywała zakład do rozpoczęcia produkcji. Lokalizacja w centrum Polski umożliwia dogodny transport na terenie całego kraju oraz eksport do Ukrainy, Czech i Słowacji, podkreślono.

"Z węgrowskiej fabryki będziemy wysyłać na cały świat produkty Tytan EOS, czyli jednej ze spółek Grupy Selena, która jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej, działającym na 4 kontynentach. Nowy zakład to także najwyższe standardy i bezpieczeństwo produkcji, a przede wszystkim komfort pracowników - dlatego m. in. do absolutnego minimum zmniejszyliśmy zapylanie przy dozowaniu suchych dodatków. Ponadto zależało nam, by nasza obecność w Węgrowie współgrała z lokalnym rynkiem, dlatego linia produkcyjna została dostosowana do tutejszych surowców. Chcemy być bowiem nie tylko inwestorem, ale także partnerem dla lokalnego biznesu i samorządu" - powiedział prezes Tytan EOS Węgrów Roman Owczarek, cytowany w komunikacie.

W Węgrowie produkowane będą m.in. kleje do płytek oraz kleje do ociepleń, tynk maszynowy, obrzutka, zaprawy do murowania, fugi w 20 kolorach, hydroizolacje oraz wylewki, wymieniono.

W ciągu ostatnich trzech lat dotychczasowy zakład Tytan EOS podwoił wyniki sprzedaży w Polsce. Firma planuje dalsze kroki na 2022 rok i budowę kolejnej linii produkcyjnej w Węgrowie, co pozwoli zwiększyć produkcję nawet trzykrotnie. Dodatkowo zakład uruchomi drugą zmianę produkcyjną, w związku z czym przewiduje zatrudnienie prawie 30 dodatkowych pracowników w przyszłym roku, wynika także z materiału.

W 2022 roku Tytan EOS Węgrów powiększy się też o dział R&D, a na wjeździe do zakładu zostanie zainstalowana bramka pozwalająca na weryfikację towarów. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu technologii RFID, czyli identyfikacji za pomocą fal radiowych. W tym celu na wózkach widłowych transportujących produkty zostaną zainstalowane czytniki, anteny, specjalny komputer i ekran do obsługi. Odczyty znaczników pozwolą na szybkie załadunki bez opuszczania pojazdów. System RFID posłuży przede wszystkim do integracji tagów RFID gotowych wyrobów z obecnym rozwiązaniem etykiet z kodem kreskowym oraz automatyzacji rejestracji przyjęć i dostaw, co umożliwi podwójną weryfikację towarów, przyspieszy pracę oraz wyeliminuje możliwość błędów rejestracji, zapowiedziano także.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)