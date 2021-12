Reklama

"Od początku komunikowaliśmy, że dopuszczamy różne możliwości wyjścia z tego projektu, a wpłynęła do nas bardzo dobra oferta, która, przy założeniu spełnienia się wymaganego warunku, zapewni nam 50% zwrotu z tej inwestycji. To był projekt, który w przypadku realizacji wszystkich farm z portfolio, zakładał capex na poziomie ok. 300 mln zł. O ile jeszcze rok temu dopuszczaliśmy możliwość budowy we własnym zakresie farm o mocy 108 MW, o tyle dzisiaj, biorąc pod uwagę warunki makro, musimy przede wszystkim dbać o podstawowy biznes, który generuje nam EBITDA i dodatnie przepływy gotówkowe. Wykorzystaliśmy więc nadarzającą się okazję" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Jak podkreślił, w międzyczasie w Grupie Unimot urósł portfel własnych projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 30 MW, które znajdują się jednak na takim etapie, że nie wymagają jeszcze podejmowania znaczących decyzji finansowych.

"Dlatego uznaliśmy, że 'rolujemy' projekty najstarsze, bo musimy dbać o pozycję gotówkową grupy" - dodał.

Zapewnił jednak, że nie zmienia to nastawienia Unimotu na transformację energetyczną.

"Jeśli pojawi się kolejny, podobny projekt rzędu 100 MW, ale młodszy, na wcześniejszym etapie zaawansowania, to nie wykluczam, że ponownie będziemy takim projektem zainteresowani" - zadeklarował prezes.

Według szefa Unimotu, spółka liczy na to, że zgodnie z umową partner wpłaci środki przewidziane w transakcji do końca roku, ale jest przygotowana na każde rozwiązanie.

20 grudnia br. Unimot Energia i Gaz - spółka zależna Unimotu - zawarła umowy dotyczące zakończenia inwestycji UEiG w spółkę Naturalna Energia z założycielami tej spółki, dwiema osobami fizycznymi: Dominikiem Cicheckim oraz Łukaszem Hołubowskim, w tym porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)