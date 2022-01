Reklama

Na I kwartał spółka zaplanowała m.in. premierę "Lust from Beyond: M Edition" w wersji na PC oraz gry mobilnej "Invaders" (tytuł roboczy), inspirowanej klasycznymi zręcznościowymi tytułami arcade, podano.

"W I kw. 2022 Movie Games oficjalnie zapowie także następujące tytuły, rozpoczynając budowę ich społeczności oraz wishlisty:

'Food Truck Empire' - gra typu tycoon, w której rozwijamy własną sieć food trucków w żyjącym, reagującym na nas mieście. Gra produkowana przez Pixel Crow, spółkę z Rodziny Movie Games.

'Drug Dealer Manager' - gra strategiczna rozszerzająca uniwersum "Drug Dealer Simulator", gdzie kierujemy kartelem w amerykańskiej metropolii, unikając policji i walcząc z konkurencją.

'Brew! Drink! Refreshing!' (tytuł roboczy) - tytuł, w którym wcielamy się we właściciela craftowego browaru, tworzymy własne receptury i podbijamy serca miłośników piwa. Gra produkowana przez Pixel Crow, spółkę z Rodziny Movie Games" - czytamy w komunikacie.

Movie Games podzieliła się także wstępnymi planami na II kwartał 2022. Najważniejsze wydarzenia to premiery "Fire Commander", "MythBusters: The Game" oraz "Winter Survival Simulator" oraz premiery gier konsolowych: "Drug Dealer Simulator" (Switch) i "Second Hand: Frankie's Revenge" (PS4 i Switch).

"Miniony rok był dla Movie Games rokiem profesjonalizacji, rekrutacji i przygotowań do dalszego rozwoju firmy. Nasz dział marketingowo-wydawniczy [...] wykorzystał drugą połowę minionego roku, aby stworzyć szereg procedur związanych ze współpracą z własnymi studiami i partnerami zewnętrznymi" - powiedział CMO Movie Games Piotr Gnyp, cytowany w materiale.

"2021 upłynął w Movie Games pod znakiem rozbudowa wewnętrznych zespołów deweloperskich. Możemy pochwalić się ponad 40 osobami współpracującymi z ROAD Studio, jak również specjalistycznymi zespołami z Brave Lamb i innych spółek" - dodał CEO Movie Games Mateusz Wcześniak.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)