W 2021 r. KGHM Zanam rozpoczął również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton.

"W 2021 r. inżynierowie KGHM Zanam zakończyli prace koncepcyjne i projektowe dotyczące pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co umożliwiło rozpoczęcie budowy jego prototypowego egzemplarza. To udoskonala wersja pojazdu Zanper, pierwotnie wykorzystującego podwozie samochodu Toyota Land Cruiser. W przypadku Zanpera 2.0. zastąpiono je własną konstrukcją, przez co pojazd w stu procentach stanowi owoc pracy intelektualnej kadry KGHM Zanam" - czytamy w komunikacie.

Bezemisyjny pojazd będzie służył do bezpiecznego transportu osób i materiałów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź. Produkt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego, jednak spółka wiąże z nim także plany eksportowe, podkreślono.

"Finalne testy pojazdu Zanper 2.0. zostaną zrealizowane w 2022 r., co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej, w 2021 roku rozpoczęto również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton" - czytamy dalej.

W ub.r. w KGHM Zanam pozyskał m.in. specjalistyczną drukarkę 3DGence Industry, która jest obecnie eksploatowana przy realizacji projektu pojazdu Zanper 2.0.

KGHM Polska Miedź S.A. jest właścicielem 100% akcji spółki.

KGHM Zanam to dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych.