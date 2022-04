Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 40,27 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 60,4 mln zł wobec 27,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,53 mln zł w 2021 r. wobec 46,01 mln zł rok wcześniej.

"2021 rok był rekordowy dla CI Games, już trzeci rok z rzędu zanotowaliśmy wzrost przychodów i zysku netto przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjnych marż EBITDA. Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnie realizowanej strategii opartej na czterech głównych filarach: serii 'Sniper Ghost Warrior', 'Lords of the Fallen', 'Projekcie Survive' (nowy IP) oraz United Label, wydawcy gier niezależnych. Nie mam wątpliwości, że przed nami kolejne sukcesy, zarówno pod względem wyników finansowych, jak i realizowanych projektów" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Głównym czynnikiem, który przełożył się na wyniki CI Games, była czerwcowa premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2". Projekt wygenerował ok. 61% przychodów netto grupy w 2021 roku. Dodatkowo, na rynek trafiły dwa nowe tytuły pod marką United Label, którego właścicielem jest CI Games. Chodzi o "Eldest Souls" oraz "Tails of Iron", które odpowiadały za 11% przychodów grupy netto. Sprzedaż gier z back catalogue wygenerowały pozostałe 28% przychodów netto, podano również.

"Rok 2021 po raz kolejny dowiódł skuteczności naszej strategii. W perspektywie średnio- i długoterminowej planujemy dywersyfikację portfela naszych głównych gier poprzez każdy z czterech filarów. Będzie to kluczowe w dalszym rozwoju naszej grupy" - dodał Tymiński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 33,32 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

