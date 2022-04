Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,27 mln zł w 2021 r. wobec 100,05 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie Trans Polonia osiągnęła w ubiegłym roku. Bieżąca optymalizacja prowadzonej działalności, skuteczne wdrażanie nowych działań, wysoka sprawność operacyjna oraz efektywność kosztowa pozytywnie wpłynęły na wyniki sprzedażowe firmy. Przychody ze sprzedaży grupy w 2021 roku wyniosły 120 mln zł, co oznacza wzrost o 20,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Tendencję wzrostową utrzymał segment płynnych chemikaliów (+28,4% r/r), sprawiając tym samym, że kolejny rok z rzędu zanotowaliśmy rekordowy, najwyższy do tej pory przychód ze sprzedaży w tym obszarze. Cieszy także utrzymujący się wzrost w segmencie przewozów spożywczych (+18,8% r/r). Natomiast na rynku przewozów krajowych Grupa z powodzeniem rozwija segment transportu gazu LPG (nowy kontrakt na rzecz jednej z sieci stacji paliwowych) oraz transport cementu (+10,8% r/r). Sytuacja w segmencie bitumicznym odzwierciedla trudne warunki rynkowe wynikające z obniżonego tempa inwestycji infrastrukturalnych (-19,5% r/r). W ujęciu wynikowym w 2021 roku Trans Polonia wypracowała 11,9 mln zł zysku EBITDA. Zysk netto Grupy Trans Polonia ukształtował się na poziomie 27,3 mln zł, co oznacza najwyższy odczyt od momentu rozpoczęcia działalności Spółki w 2004 roku" - napisał prezes Dariusz Cegielski w liście załączonym do raportu.

Przypomniał, że ubiegły rok przyniósł grupie istotne, zmiany w jej strukturze. W marcu 2021 nastąpiło zawarcie rozporządzającej umowy sprzedaży 100% udziałów OTP na rzecz PKN Orlen.

"Sprzedaż spółki OTP pozwoliła nam na realizację założonych celów inwestycyjnych, związanych m.in. z międzynarodową logistyką płynnych produktów chemicznych. Jeden z takich celów udało nam się osiągnąć pod koniec 2021 roku, kiedy to Trans Polonia SA stała się właścicielem belgijskiej spółki J.Deckers & Zn N. Zakupiona spółka poszerzyła naszą bazę kontrahentów oraz wniosła do grupy 30 specjalistycznych zestawów transportowych dedykowanych do przewozu produktów chemicznych oraz nowoczesną bazę transportową z zapleczem serwisowym i specjalistyczną myjnią. Obszar płynnych ładunków chemicznych w Europie Zachodniej od dawna był dla Trans Polonii szczególnie interesujący, a dzięki wspomnianej wyżej transakcji grupa jeszcze lepiej dociera do klientów z kluczowego dla europejskiego rynku chemicznego obszaru portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)" - napisał Cegielski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 1,73 mln zł wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2021 r. miała 120 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)