Zysk operacyjny wyniósł 50,88 mln zł wobec 80,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2342,83 mln zł w 2021 r. wobec 1815,18 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. osiągnęliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży. Były one także wyższe niż w 2019, czyli roku poprzedzającym pandemię. Pomimo zwiększenia przychodów nasz zysk netto - choć nadal bardzo solidny - był niższy niż rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in. rosnące ceny surowców i koszty działalności. Pomimo rosnącej presji kosztowej, sytuacja spółki jest bardzo stabilna, a nasze wyniki za rok 2021 uważamy za solidne. Choć otoczenie biznesowe pozostaje bardzo wymagające, my zwiększamy przychody, generujemy zysk i pewnie weszliśmy w 2022 r." - skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych w 2021 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 078,1 mln zł, wobec 1636,8 mln zł w roku ubiegłym.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2021 r. stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem wobec 90,2% w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 264,7 mln zł i wzrosły o48,5% r/r" - czytamy w komunikacie.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2021 r. wyniosła 1,7% wobec 6,5% w 2020 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 9,9% w 2020 r. do 15,6% w 2021 r., podano także.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)