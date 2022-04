Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 57,77 mln zł wobec 69,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 84,49 mln zł wobec 89,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 504,86 mln zł w 2021 r. wobec 952,33 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku realizowaliśmy 472 kontrakty, a wielkość portfela zamówień na koniec 2021 roku przekroczyła 1,2 mld zł. Główne inwestycje realizowaliśmy dla branży logistycznej - w szczególności dużych międzynarodowych deweloperów (Panattoni i Prologis), a w branży produkcyjnej flagowym projektem była realizacja hal dla koreańskiego producenta baterii do samochodów elektrycznych SK Innovation w Dąbrowie Górniczej. W obszarze budownictwa infrastrukturalnego warto zwrócić uwagę na projekty tunelu w Łodzi czy komunikacyjnego połączenia osiedla Naramowice w Poznaniu, a w segmencie mieszkaniowym budowaliśmy w generalnym wykonawstwie m.in. osiedla w Toruniu i Włocławku. Dywersyfikacja geograficzna to z kolei kontrakty na rosnącym rynku niemieckim, który staje się dla nas tak ważny, jak rynek skandynawski" - powiedział prezes Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

Spółka "mimo wymagającego otoczenia widzi korzystne perspektywy długoterminowe", którym powinien sprzyjać stabilny popyt na budowę hal logistycznych i zakładów przemysłowych. Innym wsparciem może okazać się potrzeba szybkiego zbudowania wielu mieszkań w związku z falą uchodźców z Ukrainy, do czego technologia prefabrykacji modułowej wydaje się idealna, podano także.

"W naszej ocenie, kontynuowany będzie trend związany z przenoszeniem produkcji przemysłowej do Europy, co powinno dawać stabilny popyt na budowę hal logistycznych i zakładów przemysłowych. Do tego nie oczekujemy znaczącego spadku popytu w segmencie mieszkaniowym, pomimo pogorszenia sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. W ostatnich tygodniach do Polski przybyło ponad 2 mln osób z Ukrainy, z których część prawdopodobnie tutaj zostanie. Dlatego będzie potrzeba szybkiego zbudowania wielu mieszkań, do czego technologia prefabrykacji modułowej jest doskonała. Przykładem może być realizacja osiedla w Toruniu, gdzie montaż ośmiu czterokondygnacyjnych budynków z 320 mieszkaniami trwał jedynie 9 miesięcy. Jeżeli ceny stali utrzymają się na wysokim poziomie, konstrukcja żelbetowa będzie w wielu przypadkach dobrą alternatywą jakościową i cenową" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 18,64 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

