Zysk operacyjny wyniósł 22,73 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,85 mln zł w 2021 r. wobec 173,74 mln zł rok wcześniej.

"Polski producent ekskluzywnej bielizny damskiej zanotował w 2021 r. najlepsze wyniki finansowe w swojej historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 18,5% do 205,9 mln zł, EBITDA wyniosła 37,4 mln zł (wzrost o 64,6% r/r), a zysk netto 16,3 mln zł (wzrost o 325% r/r). Grupie udało się również utrzymać na wysokim 65-proc. poziomie marżę brutto na sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż e-commerce przez własne platformy w 2021 roku wyniosła rekordowe 37,1 mln zł (+12,8% proc. r/r), podała spółka.

Na koniec 2021 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 658 tys. m2 (-4% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczyła 304 salony, w tym 240 franczyzowych oraz 64 własnych, podano także.

"Zaprzestaliśmy co prawda sprzedaży w Rosji, gdzie mamy jeden sklep oraz zawiesiliśmy działalność 8 z 23 sklepów na Ukrainie. Nie będzie to miało jednak większego wpływu na naszą sprzedaż, gdyż te rynki odpowiadają za niespełna 2% naszego wolumenu. Chcemy otwierać nowe sklepy, podchodzimy jednak do tego z dużą ostrożnością. W tym roku najważniejsza dla nas będzie rentowność. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży i rozwoju sieci salonów, ale będziemy skupiać się na najlepiej rokujących lokalizacjach. Zdecydowanie preferujemy jakość nad ilość. Planujemy powiększenie sieci Esotiq w Polsce o 10 salonów m.in. w: łódzkiej Manufakturze, CH Forum Gliwice, w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w Wołominie, Bielsku Białej i Tarnowie, a poza granicami o 5 salonów. Dodatkowo prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat otwarcia salonów Esotiq z partnerami z Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej, którzy chcą zostać naszymi masterfranchyzobiorcami" - powiedział prezes Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 17,38 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

