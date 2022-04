Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,26 mln zł wobec 23,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,17 mln zł w 2021 r. wobec 276,83 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2021 Grupa Elektrotim odnotowała zbliżone do poziomu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży, które osiągnęły wartość 277 173 tys. zł (w 2020 roku wyniosły 276 833 tys. zł). Koszty sprzedaży w roku 2021 wyniosły 10 691 tys. zł. i miały porównywalny poziom jak w roku poprzednim. Koszty zarządu w 2021 roku wyniosły 11 932 tys. zł i spadły w stosunku do 2020 roku o 9%. W roku 2021 grupa uzyskała wynik brutto w wysokości 7 610 tys. zł. Był to wynik niższy o 65% względem roku 2020" - czytamy w raporcie.

W roku 2021, w stosunku do roku 2020, nastąpił:

- spadek rentowności sprzedaży brutto (2,74% w roku 2021 w stosunku do 7,78% w roku 2020)

- spadek rentowności sprzedaży netto (2,33% w roku 2021 w stosunku do 5,99% w roku 2020), dodano.

"Otoczenie rynkowe nie było sprzyjające. W ocenie Zarządu Elektrotim S.A. trwająca drugi rok z rzędu pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność spółki i grupy (przesuwane harmonogramy realizacji projektów, zniszczone światowe łańcuchy dostaw materiałów do

produkcji, wydłużone procedowanie pozwoleń administracyjnych, i wiele innych aspektów). Dodatkowo w drugiej połowie roku 2021 rozpoczął się - trwający do dzisiaj - trend wzrostowy cen materiałów jak również kosztów pracy. Pod koniec roku przybrał on wykładniczy charakter. To wszystko istotnie odchyliło budżetowany na kontraktach poziom kosztów bezpośrednich" - napisał prezes Ariusz Bober w liście załączonym do raportu.

"Rok 2021 był tym rokiem, który umocnił pozytywną sytuację finansową w spółce. Wprawdzie nie publikowaliśmy budżetu na ten rok, ale zamykamy wynikami zgodnymi z naszymi planami. Jest to bardzo ważne, gdyż organizacja po trudniejszych poprzednich latach potrzebowała przełomu i wyjścia z impasu" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 9,56 mln zł wobec 13,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)