Reklama

Reklama

"Niesprzyjająca w ostatnich dniach sytuacja na rynkach giełdowych spowodowała, że wraz z naszymi doradcami, zdecydowaliśmy się czasowo zawiesić naszą ofertę. Nowy harmonogram nie został jeszcze ustalony, jednak na bieżąco przyglądamy się sytuacji na rynkach finansowych i w przypadku jej ustabilizowania zamierzamy wrócić do naszych planów związanych z przeprowadzeniem emisji. Tym samym podtrzymujemy zamiary realizacji oferty oraz przeniesienia notowań akcji Creotech na główny rynek GPW" - powiedział prezes Creotech Instruments Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

"W dalszym ciągu liczymy, że konsekwentnie realizowana strategia opracowania i komercjalizacji własnej platformy satelitarnej, nowe projekty w obszarze komputerów kwantowych i kryptografii kwantowej, jak i zaawansowane usługi przetwarzania danych geoprzestrzennych do obsługi UAV, przekonają inwestorów o istotnym potencjale wzrostu wartości firmy w ciągu najbliższych lat. Co ważne, już na obecnym etapie spółka osiąga wysoką pozytywną EBITDA (5,6 mln zł w 2021 r. EBITDA skorygowana o wynik na działalności R&D), która dzięki bieżącym inwestycjom ma potencjał wielokrotnego wzrostu" - dodał.

Jak wskazał prezes, Creotech szacuje cenę sprzedaży jednego mikrosatelity na poziomie 1-4 mln USD przy oczekiwanej marży EBITDA (bez kosztów stałych) na poziomie 60-70%.

"Już teraz nasze moce produkcyjne pozwalają na produkcję do 10 takich satelitów rocznie, a zostaną jeszcze zwiększone dzięki wpływom z planowanej emisji akcji" - powiedział Brona.

W ub. tygodniu Creotech Instruments przesunął start zapisów inwestorów detalicznych w ofercie publicznej nowych akcji na 12 maja - miały one potrwać do 23 maja br. Do 11 maja br. spółka miała poinformować o ustaleniu ceny maksymalnej.

Emisja nowych akcji miała objąć nie mniej niż 99 140 i nie więcej niż 396 558 akcji serii I. Środki z oferty publicznej spółka chciała przeznaczyć na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki, przypomniano.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)