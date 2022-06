Eksperci Goldman Sachs podwyższyli swoją średnią cenę baterii w 2022 r. o 18%, w 2023 r. o 26% , w 2024 r. o 15% oraz w 2025 r. o 8%.

Reklama

Oznacza to, że szczyt cenowy osiągnięty zostanie w 2023 roku, z ceną na poziomie 164 USD za kWh, w porównaniu do 133 USD/kWh w 2021 r., a następnie cena spadnie do 114 USD/kWh w 2025 roku.

"Wynika to z faktu, że wyższe ceny surowców do produkcji baterii zrównoważą około 40% spadku ceny, będącego efektem rozwoju technologii i chemii baterii w latach 2020-2025. Jednak innowacje w technologii bateryjnej i bardziej efektywna produkcja powinny wpłynąć długoterminowo na dalszy spadek cen" - czytamy w komunikacie.