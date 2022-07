Reklama

Reklama

"Naszym głównym celem w Wielkiej Brytanii jest rozwój sieci naszych maszyn - choć już dziś w Londynie, Manchesterze i Birmingham mamy ich więcej, niż jest dostępnych placówek Royal Mail. Pomagają nam w tym nasi partnerzy, którzy widzą wymierne korzyści w ich instalacji, w swoich sieciach. Doświadczenie InPost cenią firmy e-commerce - zarówno najwięksi gracze, jak i detaliści, którzy mogą zaoferować klientom innowacyjną metodę dostawy" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Grupa InPost podwoiła liczbę swoich maszyn w Wielkiej Brytanii w ciągu roku. Osiągnięcie kolejnego kamienia milowego na tamtejszym rynku pozwala konsumentom na wygodne wysyłanie i odbiór przesyłek, co jest nie tylko praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem, ale przede wszystkim bardziej przyjaznym środowisku.

"Rosnące zainteresowanie ze strony sprzedawców, a także odbiorców dowodzi, że istnieje duże zapotrzebowanie na wygodny, zrównoważony sposób dostaw. To napędza nas do działania, by zapewnić jak największej liczbie konsumentów dostęp do naszych usług" - dodał CEO InPost International Michael Rouse.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)