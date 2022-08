Popyt ze strony azjatyckich państw jest wysoki – mówi Jan Kurth, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego. Jak dodaje, wspominane kraje kupują drewno nawet po wysokich cenach. Popularnością cieszą się szczególnie gatunki takie jak: dąb oraz buk – informuje „Tagesschau".

Kłody drewna najpierw trafiają do Państwa Środka, a następnie po przetworzeniu wracają do Europy np. jako meble oraz parkiet.

Transakcja krajów Azji z europejskimi państwami w tym przypadku, poza zyskiem, ma też swoje minusy… Na przykład problem producentów z Europy, którzy narzekają na utrudniony dostęp do surowca. Jak zaznacza „Tagesschau” niektóre niemieckie firmy z tego powodu obawiają się o swoją przyszłość. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest zwiększenie emisji CO 2 , do czego przyczynia się transport. Dodatkowo sprzedaż drewna wpływa również na finanse klientów w Europie. Jak podkreśla Kurth, muszą zapłacić więcej za towar sprowadzony z Azji, a ponadto czas oczekiwania na zagraniczne produkty jest dłuższy.

Coraz więcej kradzieży drewna w niemieckich lasach

W czasie rosnących cen energii i obaw ws. niedoboru gazu zwiększa się liczba kradzieży drewna w niemieckich lasach – informuje „Bild”.

„Drewno jest transportowane nielegalnie nie tylko przyczepami samochodowymi, ale też ciężarówkami” – opowiada Max Reger z ForstBW.

Celem złodziei – jak dodaje Reger – poza kłodami drewna, jest także drewno opałowe. Niemieckie media informują, iż surowiec, pochodzący z kradzież, czasami trafia do sprzedaży.

Od lat leśnicy tropią sprawców dzięki nadajnikom, co pozwala poznać ich lokalizację. Jak zapowiadają, ta metoda poszukiwania ma zostać „wzmocniona”.

W ostatnim czasie drewno zdrożało także w Niemczech. Z informacji Stowarzyszenia Właścicieli Lasów AGDW (Berlin) cena za m3 wynosiła w ubiegłym roku ok. od 60 do 70 euro, dziś to nawet od 100 do 200 euro. Dodatkowym problemem jest dostęp do surowca – sprzedawcy zaopatrują głównie swoich stałych klientów – podkreśla w rozmowie z „Bild” rzecznik stowarzyszenia Jürgen Gaulke.