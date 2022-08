Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 104,48 mln zł wobec 58,05 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 256,32 mln zł wobec 86,66 mln zł rok temu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 838,76 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 6 550,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 36,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 167,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 366,66 mln zł w porównaniu z 12 362,61 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Eurocash zanotowała silny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na wzrost przychodów o ponad 16% r/r, do 14,3 mld zł. Po czwartym z rzędu kwartale zwiększania rentowności w Hurcie i w Detalu, Grupa

osiągnęła w pierwszym półroczu br. najwyższy historycznie wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który wyniósł 407 mln zł (+102% r/r)" - czytamy w komunikacie.

"W segmencie hurtowym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji, a pozytywny efekt dźwigni operacyjnej przełożył się na wzrost marży EBITDA. W efekcie, EBITDA w Hurcie wzrosła o 24% r/r, do 357 mln zł, przy wzroście przychodów o 14% r/r do 10,35 mld zł. Jednocześnie coraz więcej naszych klientów zamawia produkty na eurocash.pl. Liczba użytkowników tej platformy w czerwcu wzrosła do blisko 38 tysięcy wobec niespełna 31 tysięcy na początku roku" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w segmencie detalicznym również zanotowano poprawę sprzedaży w każdej kategorii. Dodatkowy, pozytywny wpływ miała konsolidacja sklepów Arhelan, przejętych w listopadzie 2021 r. Łączna sprzedaż Detalu wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 20% r/r, do 3,6 mld zł.

"Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu br. wyniosła z kolei 349 mln zł i była o 41% wyższa niż przed rokiem. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz sieci marketów alkoholowych Duży Ben (na koniec czerwca br. liczyła ona już 249 sklepów wobec 204 na koniec 2021 r.). Z uwagi na koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła -34 mln zł wobec -22 mln zł w analogicznym okresie 2021 r." - podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 98,85 mln zł wobec 49,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)