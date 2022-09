Zysk operacyjny wyniósł 11,01 mln zł wobec 17,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Raportowany zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. 15,3 mln zł wobec 29,56 mln zł rok wcześniej, natomiast skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 16,07 mln zł wobec 29,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBIT wyniosła w I poł. br. 36,1% wobec 35,2% rok wcześniej, a marża EBITDA - odpowiednio: 50,2% wobec 60%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,46 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 49,22 mln zł rok wcześniej.

"Z uwagi na brak premier w pierwszym półroczu br. przychody ze sprzedaży były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z tych wyników, które zostały zrealizowane wyłącznie z naszego back-katalogu" - skomentował prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2022 przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 35 mln zł, z czego prawie większość dotyczyła wydatków na produkcję gier: "Sniper Ghost Worrior Next" i "Projekt Survive" oraz "The Lords of the Fallen".

"Ta ostatnia jest obecnie najważniejszym i największym projektem w portfolio CI Games. Premiera zwiastuna zapowiadającego tytuł miała premierę podczas Opening Night Live na Gamescomie - jednej z najbardziej prestiżowych imprez gamingowych roku. Trailer do dziś wygenerował łącznie ponad 61 mln wyświetleń na kanałach wideo takich, jak YouTube. Zapowiedź została opublikowana przez ponad 750 mediów na całym świecie i uzyskała 29,5% głosów w ankiecie IGN, na ulubioną premierę nowej generacji podczas Opening Night Live" - czytamy w komunikacie.

"'The Lords of the Fallen' stopniowo zyskuje ogromną popularność wśród graczy na świecie. Podobnie zyskuje ona również wielkie uznanie wśród naszych obecnych i potencjalnych partnerów, którym pokazaliśmy w pełni grywalną wersję na targach GamesCom. Obecnie jesteśmy podczas rozmów dotyczących dystrybucji w poszczególnych regionach lub globalnego współwydania gry" - dodał Tymiński.

"The Lords of The Fallen" to jeden z czterech głównych filarów strategii rozwoju CI Games. Do kolejnych należą: realizacja następnej gry z serii "Sniper Ghost Warrior", nowe IP - "Projekt Survive" oraz działalność wydawnicza prowadzona przez United Label, wskazała spółka.

"W najbliższych planach CI Games jest konsekwentny zamiar przekształcenia w spółkę europejską ('SE')" - napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 12,95 mln zł wobec 17,35 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)