CI Games odnotowało 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Z uwagi na brak premier w 2022 roku oraz inwestycje w rozwój zespołu i marketing nadchodzącej gry CI Games nie zanotowało zysku netto" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strata operacyjna wyniosła 0,59 mln zł wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,84 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 12,91 mln zł rok wcześniej.

"Jestem zadowolony ze sprzedaży zrealizowanej w 100% z back catalogue. Jednocześnie cieszą mnie postępy równolegle rozwijanych projektów, w tym 'Project Survive' i 'Project Scorpio'. Obecnie najważniejsza dla przyszłości CI Games jest premiera 'Lords of the Fallen'. Za jej sprawą mamy szansę dołączyć do wąskiego globalnego grona uznanych producentów gier AAA. To bardzo ważne dla inwestorów, ponieważ spółki w tym segmencie przeważnie wyceniane są z istotną premią do rynku" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

W raportowanym okresie spółka koncentrowała się na produkcji oraz przygotowaniu do wydania najważniejszego i zarazem największego w swojej historii tytułu - "Lords of The Fallen". Równocześnie zespoły w studiach Underdog oraz BatFields kontynuowały prace nad kolejnymi grami, m.in. "Project Survive" i "Project Scorpio". Kampania marketingowa "Lords of The Fallen" nabiera tempa - w przygotowaniu są nowe materiały promujące grę, wskazano w informacji.

"Kampania marketingowa przyspiesza, przed nami przynajmniej pięć dużych eventów marketingowych przed premierą gry, które stopniowo będą zwiększać zainteresowanie graczy i przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost wishlist i składanych preorderów. Zdecydowanie największym rynkiem na podstawie dotychczasowej sprzedaży gry jest USA" - wskazał prezes.

Premiera "Lords of the Fallen" odbędzie się 13 października br. Tytuł będzie dostępny na PC oraz konsolach nowej generacji. W wersji standardowej gra będzie kosztowała 69,99 euro/USD, za wersję Deluxe trzeba zapłacić 79,99 euro/USD. Obecnie ta druga przeważa wśród składanych preorderów (proporcja 70/30), podano w materiale.

Kilka tygodni temu CI Games podpisało paneuropejską umowę z firmą Plaion (dawniej Koch Media) na dystrybucję "Lords of The Fallen" w Europie Zachodniej i Środkowej w formie fizycznych nośników, przypomniano także.

"Nasi kluczowi partnerzy dystrybucyjni podzielają nasz duży entuzjazm dotyczący potencjału najnowszej gry. Według naszych aktualnych planów w dniu premiery, globalny nakład 'Lords of The Fallen' na fizycznych nośnikach przekroczy 500 tys. egzemplarzy. Zakładamy, że będzie to stanowić około 25/30% całej sprzedaży - z dużą przewagą po stronie cyfrowej" - powiedział Tymiński.

"Feedback ze strony graczy jest bardzo pozytywny, dla części z nich to jedna z najważniejszych pozycji, na którą czekają. Ostatni trailer wywołał istotne zainteresowanie wśród influencerów, także tych kluczowych dla gatunku RPG-soulslike. […] Obecnie 'Lords of The Fallen' znajduje się na ostatniej prostej, a jego realizacja postępuje zgodnie z planem" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,29 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)