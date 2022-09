Reklama

Strata operacyjna wyniosła 8,36 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 0,79 mln zł wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,83 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 57,67 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 15,62 mln zł straty netto w porównaniu z 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,76 mln zł w porównaniu z 105,1 mln zł rok wcześniej.

"W I poł. 2022 przychody spółki spadły do poziomu 94,8 mln zł z 105,1 mln zł w I poł. 2021, co dotyczy całości do segmentu leków generycznych, a dokładniej spadku sprzedaży eksportowej. Sprzedaż krajowa ukształtowała się w I poł. 2022 na poziomie 67,mln zł, co oznacza wzrost o 22 % w porównaniu do I poł. 2021. Z kolei sprzedaż eksportowa spadła z 49,7 mln zł w I poł. 2021 do 27 milionów złotych w I poł. 2022, co jest konsekwencją przeznaczenia istotnych mocy produkcyjnych w 1Q22 na serie próbne leków innowacyjnych wymagane do realizacji Projeku Falkieri. Należy również zaznaczyć, iż I poł. 2021 był rekordowy w odniesieniu do sprzedaży eksportowej na rynki francuski i włoski, jako rynki nowe, które rozpoczynały w tamtym okresie proces towarowania. Począwszy od drugiego półrocza 2021 roku zjawisko to osłabło, gdyż rynki nasyciły się i ustalone zostało faktyczne zapotrzebowanie na wyroby spółki na tych rynkach" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu kwartalnym, w II kw. br. sprzedaż krajowa utrzymywała nadal wysoka dynamikę i wygenerowała przychody w wysokości 26 mln zł w porównaniu do 25,7 mln zł w I kw. 2022 oraz 22,9 mln zł w II kw. 2021. Z kolei w odniesieniu do sprzedaży eksportowej segmentu leków generycznych obserwowano w II kw. br. znormalizowanie poziomów sprzedaży eksportowej, która wygenerowała przychody w wysokości 19,5 mln zł w II kw. 2022 w porównaniu do 7,5 mln zł I kw. br. oraz 26,3 mln zł w II kw. 2021 r. podano także.

W I poł. 2022 r. zysk EBITDA wyniósł 3,69 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 36,3 mln zł w I poł. 2022 oraz 48,1 mln zł w I poł. 2021; podczas gdy segment innowacyjny odnotował w I poł. 2022 ujemny wynik EBITDA w wysokości 32,4 mln złw porównaniu do 25,9 mln złw I poł. 2021. Spadek EBITDA w I poł. 2022 był spowodowany wspomnianą luką przychodową w segmencie leków generycznych, a tym samym niepokryta została część kosztów stałych, w szczególności kosztów wynagrodzeń. Ponadto I poł. 2022 to okres bardzo wysokiej inacji oraz nadal istotnej presji płacowej. Mimo wszystko rentowność EBITDA segmentu leków generycznych utrzymała się w I poł. 2022 na wysokim poziomie i wyniosła 46%. Należy również zaznaczyć, iż wzrost kosztów w segmencie innowacyjnym w I poł. 2022 został pokryty wzrostem przychodów z dotacji, wskaźnik subsydiowania kosztów R&D dotacjami wyniósł 30% w I poł. 20222 w porównaniu do 25% w I poł. 2021" - czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

