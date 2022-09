Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 43,37 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 635,02 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 472,77 mln zł rok wcześniej.

"Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 72% w pierwszym półroczu 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około 459 mln zł i były wyższe o 49% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 30 mln PLN (+41% r/r)" - czytamy w komunikacie.

"Strategia rozwoju grupy, polegająca na oparciu działalności o trzy filary: Generalne Wykonawstwo (Dekpol Budownictwo), Produkcję Osprzętu (Dekpol Steel) i segment deweloperski (Dekpol Deweloper) przynosi pożądane efekty. W trudnych i niezwykle niestabilnych czasach ich działalność wzajemnie się równoważy i uzupełnia, co pozawala generować stabilny poziom wyników finansowych. Najwyższą kontrybucję do wyników w 1H 2022 miał Dekpol Budownictwo, który zwiększył przychody o 49% r/r. Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani do skutecznej obsługi zleceń ze strony naszych partnerów. Zachowujemy silną pozycję rynkową, poszukując jednocześnie okazji do dalszego rozwoju biznesu" - powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 0,11 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2020 r. miała 1 055 mln zł skonsolidowanych przychodów.

