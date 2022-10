Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 182,04 mln zł wobec 139,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 370,17 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2 292,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 358,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 301,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 368,4 mln zł w porównaniu z 5 533,83 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Grupa Budimex odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (o ponad 15%). W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na dobrą rentowność kontraktów infrastrukturalnych, kolejowych i energetycznych. Wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o 13,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo część istotnych kontraktów drogowych realizowanych w formule 'projektuj i buduj' przeszła w tym roku w fazę realizacji, co przekłada się na wzrost sprzedaży w tym obszarze" - czytamy w raporcie.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, utrzymał przychody ze sprzedaży na podobnym poziomie, jaki obserwowano w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto. Głównym czynnikiem była niższa rentowność w obszarze zarządzania odpadami komunalnymi, spowodowana wzrostem kosztów zagospodarowania odbieranych surowców, podano także.

Na 30 września 2022 roku pozycja gotówkowa grupy uległa zmniejszeniu w porównaniu do końca roku 2021, głównie ze względu na wypłatę dywidendy w wysokości 599 191 tysięcy złotych. Seria podwyżek stóp procentowych rozpoczęta w październiku 2021 roku pociągnęła za sobą wzrost średniego oprocentowania depozytów bankowych. W konsekwencji Grupa Budimex odnotowała znaczącą poprawę wyniku na działalności finansowej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ostatnim kwartale roku 2022 spodziewana jest kontynuacja tego trendu, czytamy dalej.

"Trwająca wojna w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Budimex. Grupa nie realizuje kontraktów w Ukrainie, Rosji i Białorusi. Spółki z Grupy Budimex nie mają także istotnej ekspozycji na usługi świadczone przez podmioty z kapitałem wschodnim. Niemniej jednak ograniczenie importu surowców wykorzystywanych w sektorze budowlanym, w tym stali, oraz wahania cen ropy mają znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora budowlanego. Ponadto, sektor odnotował odpływ pracowników z Ukrainy, natomiast wpływ tego zjawiska na działalność branży jest niewielki. Zmiany cen kluczowych asortymentów mają wpływ na rentowność kontraktów długoterminowych, szczególnie tych, które znajdują się w początkowej fazie realizacji. Znaczne wahania cen stali mogą mieć również bezpośrednie przełożenie na rentowność kontraktów prowadzonych przez Mostostal Kraków SA. W okresie po 30 września 2022 roku do dnia sporządzenia skróconego sprawozdania skonsolidowanego nie miały miejsca żadne inne istotne wydarzenia" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 319,42 mln zł wobec 843,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)