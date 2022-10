Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,21 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 11,67 mln zł w porównaniu do 7,66 mln zł za III kw. 2021 r., podano w komunikacie.

"Szacunkowe wyniki emitenta za 3 kwartały 2022 roku:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 35,57 mln zł, w porównaniu do 20,61 mln zł za 3 kwartały 2021 r.

- zysk z działalności operacyjnej: 9,09 mln zł, w porównaniu do 2,69 mln zł za 3 kwartały 2021 r.

- wynik netto: 7,93 mln zł, w porównaniu do 3,13 mln zł za 3 kwartały 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że powyższe zyski szacunkowe po raz pierwszy uwzględniają zmianę netto rezerwy (odpowiednio: 0,6 mln zł w III kw. oraz 1,82 mln zł w I-III kw.), utworzone na przyszłe zobowiązania spółki z tytułu podziału zysków ("revenue share") ze sprzedaży gier.

"Skorygowane o rezerwy zysk operacyjny i zysk netto za III kwartał 2022 roku wyniosły odpowiednio 2,81 mln zł i 2,19 mln zł, co przekłada się na ich wzrost o 59% r/r i 39% r/r. Skorygowane o rezerwy zysk operacyjny i zysk netto za 3 kwartały 2022 roku wyniosły odpowiednio 10,91 mln zł i 9,40 mln zł, co przekłada się na wzrost o 305% r/r i 200% r/r" - napisano w komunikacie.

Wzrost zaprezentowanych szacunkowych przychodów i zysków w głównej mierze jest wynikiem:

(1) osiągania przychodów ze sprzedaży gry pt. "The House of the Dead: Remake", która miała premierę w wersji elektronicznej na kilku platformach w II i III kwartale 2022 roku i wersji fizycznej (pudełkowej),

(2) rozliczania zaliczek na produkcję realizowanych tytułów oraz

(3) utrzymania sprzedaży gier wcześniej wydanych na wysokim poziomie, podano także.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)