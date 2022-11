Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 58,35 mln zł wobec 8,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 59,81 mln zł wobec 11,12 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 120,72 mln zł wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Elastyczne podejście i szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe przyświeca nam od zawsze, a w tym roku taka strategia biznesowa procentuje wyjątkowo, mimo niepewności na rynkach i niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. III kwartał 2022 r. to kolejne rekordowe wyniki Grupy Unimot, z czego jestem naprawdę dumny. Mając świadomość wyzwań, jakie mogą nas czekać w przyszłości, szukamy kolejnych okazji do rozbudowania naszego biznesu o segmenty, które pozwolą uzupełnić łańcuch wartości i osiągnąć efekt synergii. Dlatego właśnie intensyfikujemy inwestycje w logistykę - nabyliśmy już cysterny kolejowe, które będą do naszej pełnej dyspozycji w I kwartale 2023 r., a także zainicjowaliśmy proces przejęcia spółki posiadającej w swoim portfolio lokomotywy, maszynistów i odpowiednie licencje na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych. Jestem przekonany, że nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą, a nabyte aktywa i know how wpłyną pozytywnie na wyniki operacyjne i finansowe naszej grupy w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną Grupy Unimot w III kwartale 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję, wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 20,8% r/r do poziomu 492 tys. m3 oraz gazu LPG o 29,6% do 68,2 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich, sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, związanych z wydzieleniem działalności handlu paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej, a także wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych, wymieniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 797,53 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2 088,22 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 200,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 709,85 mln zł w porównaniu z 5 353,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 274,31 mln zł wobec 80,72 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 280,17 mln zł wobec 57,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec września 2022 r. sieć Avia w Polsce liczyła 105 stacji paliw, w tym 33 prowadzonych przez Unimot w modelu CODO (bezpośrednio przez spółkę) i 72 w modelu DOFO (franczyzowych).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 70,08 mln zł wobec 62,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)