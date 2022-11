Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2 608 mln zł wobec 357,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 146 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2 579,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 6 328,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 103,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 049,2 mln zł w porównaniu z 6 756,2 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku wyniosły 8 955,6 mln zł, co oznacza wzrost o 194,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 1 134,29 PLN/t, tj. o 237,5%. W omawianym okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 6 462,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 92,6% w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie Koks uzyskane zostały dzięki wyższej średniej cenie sprzedaży koksu o 1 215,7 zł/t, tj. o 109,6%" - czytamy w informacjach dodatkowych sprawozdania finansowego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 5 939,2 mln zł wobec 770,6 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)