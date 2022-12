W czwartkowej informacji prasowej przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zwrócili uwagę, że kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie trwa, a rosnące ceny prądu i gazu skłaniają do szukania oszczędności. "W długoterminowej perspektywie rachunki za energię najłatwiej jest obniżyć poprawiając efektywność energetyczną budynków. Teraz będzie o to łatwiej, bo dziś (1 grudnia 2022 r.) wchodzą w życie ustawowe zmiany, które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji" - poinformował BGK.

Wyjaśniono, że zmiany dotyczą Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), z którego Bank Gospodarstwa Krajowego udziela premii na remonty i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Zgodnie ze zmianami, podniesiono wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej. W BGK pojawiło się też nowe rozwiązanie – premia MZG, która pomoże poprawić stan techniczny mieszkaniowego zasobu gmin. Jak dodano, wszystkie te rozwiązania będą funkcjonować pod wspólną nazwą – Program Termo.

BGK podał, że wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. Mogą się o nią starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), wówczas premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Z informacji przekazanej przez BGK wynika, że premia remontowa rośnie z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów, co w przypadku premii termomodernizacyjnej – oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.

Bank wskazał, że premia remontowa jest dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto: co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową oraz co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową - jeżeli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor może złożyć w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków jest dostępna na e-stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od czwartku gminy i spółki gminne mogą wnioskować o premię MZG. Wsparcie dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. "Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej" - podał BGK.

Wysokość premii MZG to - jak podano - standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie rośnie do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Jak zaznaczył bank, inaczej jest w przypadku premii MZG, gdzie wnioski należy składać bezpośrednio w BGK. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego czy inwestycja jest finansowana z kredytu, czy ze środków własnych - podał bank.

Bank Gospodarstwa Krajowego, wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm, działa w Polsce, ale też ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.