"Musieliśmy jeszcze pewne kwestie przeanalizować. Planowaliśmy wcześniej zaproponować te przepisy na Radę Ministrów, ale one lada dzień trafią na Radę Ministrów" - powiedział Ozdoba w radiu Siódma9.

Dopytywany czy stanie się to w tym miesiącu, powiedział: "tak, mam nadzieję, że tak będzie".

Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe wejdą do systemu do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego czyli butelki PET do 3 l.

Wysokość kaucji ma zostać określona określona w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, wydanym na podstawie ustawy po jej wejściu w życie.

"Podejrzewam, że to nie będzie mniej niż 25 gr, tak żeby to po prostu było opłacalne" - powiedział Ozdoba.

Wyraził przekonanie, że proces legislacyjny zakończy się jeszcze w tym półroczu, a system zacznie w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Wcześniej proponowano, że obowiązek ten będzie dotyczył sklepów powyżej 100 m2.

(ISBnews)