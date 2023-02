Tydzień temu Dziennik Gazeta Prawna informował, że firma inPost rozsyła do przedsiębiorców e-maile z apelem, by nie odmieniać przez przypadki znaku towarowego Paczkomat.

„Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat®. W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat® poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo (np. Lista dostępnych urządzeń Paczkomat®)” - taką wiadomość spółka Rafała Brzoski rozsyła swoim kontrahentom.

We wtorek do sprawy odniósł się szef inPostu. “Cieszę się, że zauważyliście, że chronimy naszą markę Paczkomat® InPost. W ciągu wielu lat wydaliśmy miliardy złotych, żeby ten brand zbudować, więc nie chcemy ułatwiać życia nieuczciwej konkurencji. Jeżeli chcą zbudować swoją markę niech się wezmą do pracy, a nie korzystają z naszych rozwiązań, dlatego będziemy bronić naszej marki Paczkomat® InPost” - napisał Rafał Brzoska na LinkedIn, publikując jednocześnie swój komentarz w formie wideo.

Jednocześnie podkreślił, że klienci Paczkomatów mogą swobodnie odmieniać ich nazwę. “Wy jako klienci InPost i fani naszego urządzenia Paczkomat® możecie dowolnie je odmieniać, bo polski język pozwala na odmianę przez przypadki i InPost nigdy tego nie zabraniał wbrew twierdzeniom wielu komentatorów” - czytamy.