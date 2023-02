Wśród Polaków robiących zakupy online 40 proc. kupowało w 2022 r. więcej lub dużo więcej niż rok wcześniej, podczas gdy 14 proc. - mniej (pozostali kupowali tyle samo), wynika z raportu OpinionWay "Barometr eCommerce 2023". Ponadto penetracja wielu kategorii rośnie rok do roku: w 2022 Polacy kupowali więcej różnych kategorii produktowych niż rok wcześniej (średnio 5,4 kategorii w 2021 r. wobec 6 kategorii w 2022 r.).

"2022 rok był trudny dla polskich konsumentów, głównie ze względu na kilkukrotny wzrost kosztów utrzymania. Ceny mieszkań, kredytów, nośników energii czy żywności podrożały w zawrotnym tempie. Z drugiej strony, mieliśmy do czynienia ze zniesieniem wszelkich obostrzeń COVID-owych. Zdawać by się mogło, że wszystkie te czynniki będą działać na niekorzyść kanału online. Tak się jednak nie stało - e-commerce wzmacnia swoją pozycję wśród Polaków, jako kanał sprzedaży" - skomentował zastępca dyrektora zarządzającego OpinionWay Polska Piotr Sztabiński, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Do najpowszechniej kupowanych produktów w online należą produkty drogeryjne, moda, hobby i rozrywka

Po post-pandemicznym powrocie do offline'owych kanałów sprzedaży, w 2022 roku Polacy znów chętniej korzystali z zakupów online. Przeciętny e-shopper kupował produkty z 6 z 23 monitorowanych kategorii. Oznacza to wzrost, bo w roku 2021 było to średnio 5,4 kategorii. Obecnie do najpowszechniej kupowanych produktów w online należą produkty drogeryjne, moda, hobby i rozrywka. Są one w koszykach ponad połowy robiących zakupy online. W porównaniu do roku 2021, szczególnie zyskują takie produkty, jak chemia i środki czystości, karma i produkty dla zwierząt, produkty szkolne oraz żywność pakowana (e-grocery). Tymczasem liczba Polaków zainteresowanych kosmetykami kolorowymi i produktami dla dzieci i niemowląt zmniejsza się stopniowo z roku na rok, wynika także z raportu.

Badanie wykazało, że kupujący stosują kilka strategii oszczędzania podczas e-zakupów: 76 proc. z nich przyznaje, że szczegółowo planuje zakupy w sieci, 73 proc. zastanawiało się nad tym, czy produkt jest im na pewno potrzebny, a 70 proc. szukało witryny oferującej darmową dostawę lub szukało danego produktu w porównywarce cenowej, aby kupić go taniej. Strategie dotyczące zakupów w internecie Polaków w dobrej i złej sytuacji finansowej są dość podobne, jednak osoby oceniające swoją sytuację jako złą, częściej realnie rezygnowały z zakupu pewnych produktów, ponieważ były one za drogie.

Poszukiwanie promocji jest wśród polskich e-shopperów raczej stylem zakupowym niż antyinflacyjną strategią

"Co ciekawe, aktywne poszukiwanie promocji jest wśród polskich e-shopperów raczej stylem zakupowym niż antyinflacyjną strategią. Dlaczego? Ci z Polaków kupujących w e-commerce, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną lub też w dużym stopniu odczuwają skutki inflacji, nie wymieniają promocji i okazji istotnie częściej niż reszta e-shopperów. Poza tym, ci którzy polują na promocje de facto kupują online więcej niż ogół i mają szerszy koszyk kupowanych kategorii produktowych. Są też bardziej entuzjastycznie nastawieni do e-zakupów i prawie połowa z nich robi zakupy online częściej i kupuje więcej niż rok wcześniej" - czytamy także.

Negatywne doświadczenia deklaruje zdecydowanie mniej kupujących online, bo tylko 1/6 polskich e-shopperów przyznaje, że spotkała się z przykrą sytuacją podczas niedawnych zakupów. Najczęściej wiązało się ono z otrzymaniem wadliwego produktu lub długim czasem oczekiwania na zamówienie, wynika też z badania.

"Barometr eCommerce" to coroczny raport przygotowywany agencję badawczą OpinionWay Polska od 2020 roku. Przygotowywany jest na podstawie badania ilościowego przeprowadzanego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Raport Barometr eCommerce 2023 powstał w oparciu o dane zebrane w listopadzie 2022 roku. W badaniu tym udział wzięło 1 155 dorosłych Polaków, którzy dokonują zakupów online. Próba była reprezentatywna dla populacji Polski.