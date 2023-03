PAP zapytała o to, jak rozwija się współpraca z partnerem przy fuzji z Grupą Lotos arabskim koncernem Saudi Aramco, który pod koniec ubiegłym roku przejął 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej.

"Przyśpieszymy prace w ramach działalności badawczo - rozwojowej; zaczęliśmy analizować wspólne projekty petrochemiczne poza granicami kraju. Za wcześnie jeszcze mówić o lokalizacji" - powiedział PAP Śleszyński. Przyznał, że współpraca dotyczy także paliw syntetycznych.

"Sabic (firma należąca do Saudi Aramco - PAP)), czy Aramco mają swoje aktywa R&D(Research and Development - PAP)w Holandii, my mamy swoje R&D w Polsce. Bardzo możliwa jest alokacja technologii, ale też zasobów ludzkich. Gdzie będą zakłady produkcyjne, to zupełnie inna historia. Na pewno w Polsce też coś będzie" - podkreślił.

Orlen zapowiadał budowę nowej petrochemii w Gdańsku. "Nie zmieniamy naszego kierunku" - stwierdził Śleszyński.

W ramach transakcji między PKN Orlen, a Saudi Aramco, zapowiedzianej już w styczniu 2022 r., PKN Orlen utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco objęło 30 proc. udziałów w rafinerii, 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce.PKN Orlen i Aramco realizują również umowę, w ramach, której Aramco dostarcza surowiec pokrywający ok. 45 proc. zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę naftową. Ponadto PKN Orlen, Aramco oraz Sabic podpisały porozumienie o współpracy dotyczące przygotowania studium wykonalności i analiz technicznych dla potencjalnego wspólnego projektu petrochemicznego w Gdańsku. (PAP)