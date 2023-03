Reklama

Tak jak inne giganty naftowe - Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies i PB - których zyski za ubiegły rok sięgały sum rzędu 151 mld dol., Aramco korzysta ze znaczącego wzrostu popytu na surowiec wywołanego z wojną i sankcjami nałożonymi na Moskwę - przypomina AFP.

Wzrost gospodarczy w Arabii Saudyjskiej

Dochody Aramco ożywiły znaczenie wzrost gospodarczy królestwa, którego PKB według szacunków wzrosło w 2022 roku o 8,7 proc. i był to największy taki wzrost wśród krajów G20.

Ceny ropy na całym świecie utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ kraje grupy OPEC+, do których należy też Rosja, podtrzymują je ograniczając wydobycie surowca, co doprowadziło do napięć między Rijadem, nieformalnym przywódcą kartelu, a Waszyngtonem.

Koniunktura na rynku surowców energetycznych wpłynęła też na wzrost sprzedaży irańskiej ropy. Minister Iranu ds. ropy Dżawad Owdżi poinformował w niedzielę, że od marca 2022 do marca 2023 roku kraj wyeksportował 190 mln baryłek surowca więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.