Podkomisja stała do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz ochrony praw konsumenta wysłuchała informacji prezesa UOKiK o ochronie konsumenta na rynku deweloperskim. Posłowie chcieli ustalić, co urząd robi w sprawie mieszkańców lokali pobudowanych w ramach programu „Mieszkanie plus”.

– Na 400 skarg (które w ciągu roku wpłynęły do UOKiK) na rynek nieruchomości tylko jedna odnosiła się do programu „Mieszkanie plus”. Część z nich dotyczyła rynku najmu i pośredników. Jeśli chodzi o deweloperów, to przyglądamy się w tej chwili klauzulom waloryzacyjnym. Niektórzy deweloperzy próbują zapewnić sobie w ten sposób elastyczną możliwość zmiany ceny, przerzucając ryzyko prowadzenia inwestycji na klienta – powiedział prezes Tomasz Chróstny.