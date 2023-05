„Jestem podekscytowany, że mogę to ogłosić, zatrudniłem nowego CEO […]” – przekazał na Twitterze Elon Musk. Jak wynika z wpisu Muska, stanowisko będzie należało do kobiety, jednak jej imię i nazwisko nie zostało jeszcze oficjalnie podane. „Obejmie stanowisko za ok. 6 tygodni” – podkreślił biznesmen.

Reklama

Czym zajmie się teraz Elon Musk? Z informacji wynika, że będzie m.in. przewodniczącym wykonawczym, dyrektorem ds. technologii. Będzie zajmował się „nadzorowaniem produktów, oprogramowania oraz administratorów”.