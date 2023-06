Trzecie miejsce wśród eksporterów wina do Rosji zajmuje Hiszpania. Portal opublikował dane za okres styczeń-maj 2023 r. Wynika z nich, że Rosja sprowadziła w tym okresie z Gruzji 24,15 mln litrów wina, co stanowi wzrost o 63 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Włosi wyeksportowali do Rosji 23,36 mln litrów trunku. Jest to wzrost o 31 proc. w porównaniu z rokiem 2022 - napisało Echo Kawkaza.

Reklama

W kwietniu informowano, że Gruzja wyparła z drugiego miejsca eksporterów win do Rosji Hiszpanię. Teraz wyprzedziła również Włochy. Udział Gruzji w imporcie wina do Rosji wynosi obecnie 19,1 proc. Włochy mają 18,5 proc. rynku wina zagranicznego w Rosji - informuje Echo Kawkaza.

Według gruzińskiej Narodowej Służby Statystycznej wartość eksportu wina do Rosji w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku wyniosła 69,1 mln dolarów, co stanowi 64 proc. wartości eksportu gruzińskiego trunku.