Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,11 proc. i wyniósł 34.890,24 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,38 proc. i wyniósł 4.514,87 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,54 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.019,31 pkt.

Czy decydenci banku centralnego pozostawią stopy procentowe na niezmienionym poziomie?

"Dane są obecnie najważniejsze, jeśli chodzi o nastroje na rynku. Zobaczymy czy potwierdzą one oczekiwania, że decydenci banku centralnego pozostawią stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – stwierdziła w raporcie Susannah Streeter, dyrektorka ds. rynków w Hargreaves Lansdown. "W tej chwili największym katalizatorem dla rynków finansowych jest polityka pieniężna Stanów Zjednoczonych oraz to czy makro pozwoli prezesowi Fedu J. Powellowi na dłuższą pauzę. Piątkowe dane z pewnością nadadzą ton w tej kwestii” – powiedział Alexandre Halbin, menedżer portfela w Swisslife Gestion Privée.

Według narzędzia FedWatch CME Group szanse na to, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po wrześniowym posiedzeniu wynoszą 87 proc. Z kolei prawdopodobieństwo, że stopy proc. nie ulegną zmianom w listopadzie wynosi ok. 50 proc. Wzrosły też szanse na zwrot w polityce Fed w przyszłym roku. Traderzy oceniają, że w czerwcu 2024 r. Fed zacznie obniżać stopy procentowe, a wcześniej obstawiali, że będzie to w lipcu.

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano 2,4 proc. wobec +2,4 proc. w I wyliczeniu. W I kw. PKB USA wzrósł o 2,0 proc., a w IV kw. 2022 r. PKB USA wzrósł o 2,6 proc. Konsumpcja prywatna wzrosła w II kw. o 1,7 proc., wobec 4,2 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 1,8 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w II kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 3,7 proc., wobec prognoz 3,8 proc. i 4,9 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w lipcu wzrosła o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA

Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 1 proc. Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) wzrosła o 0,4 proc. mdm. po korekcie z +0,3 proc. mdm.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lipcu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano -0,7 proc. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 0,7 proc. po korekcie z -0,5 proc.

W firmach w USA przybyło w sierpniu 177 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 371 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 324 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 195 tys. W czwartek zostaną opublikowane sierpniowe dane o CPI w strefie euro, a w piątek raport z rynku pracy USA za sierpień.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 81,64 USD za baryłkę, po wzroście o 0,59 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,36 proc. do 85,88 USD/b. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 10,58 mln baryłek, czyli o 2,44 proc., do 422,94 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 214 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc., do 217,41 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 1,24 mln baryłek, czyli o 1,06 proc., do 117,92 mln baryłek.