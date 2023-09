Tym samym został pobity rekord, osiągnięty w 2008 roku przy sprzedaży wisiorka noszonego przez Johna Lennona, który został zakupiony za mniej niż połowę tej ceny.

Reklama

Sprzedano odręczny tekst "Bohemian Rhapsody" - jednego z najsłynniejszych utworów Mercurego. Zapisany na papierze listowym linii lotniczych British Midland, ze zmienionym tytułem utworu (początkowo dzieło miało nazywać się "Mongolian Rhapsody") - osiągnął 1,6 mln euro. Drzwi do londyńskiego domu Freddiego sprzedano za niespełna 0,5 mln euro.

Reklama

Fortepian Yamaha G2 Baby Grand, przy którym Mercury skomponował wiele legendarnych utworów grupy Queen "zawiodło": sprzedano je co prawda za 2 mln euro, ale spodziewano się że osiągnie cenę od 2,3 do 3,5 mln euro.

Łącznie na aukcji wystawiono ponad 1400 pamiątkowych przedmiotów: obrazów Picassa i Chagalla, ale też figurek kotów, instrumentów muzycznych, a nawet należącą do zmarłego w 1991 roku artysty kolekcję chińskich pałeczek.

Gdzie trafią pieniądze z aukcji?

Część osiągniętych po sprzedaży kwot trafi do organizacji charytatywnych, w tym zajmujących się pomocą chorym na AIDS. Mercury, pamiętany za takie przeboje, jak "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", czy "Another One Bites the Dust" , zmarł na zapalenie płuc spowodowane przez AIDS.

Ogromna kolekcja osobistych przedmiotów lidera grupy Queen będzie licytowana podczas sześciu aukcji. O sprzedaży pamiątek po twórcy zdecydowała partnerka i wieloletnia przyjaciółka artysty, Mary Austin.