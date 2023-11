"W związku z działaniami posłów KO i Polski 2050, wymierzonymi w stabilność finansową ORLENu, skierowałem do Pana Prezydenta

@AndrzejDuda list z prośbą o wnikliwą analizę proponowanych - w ocenie Zarządu ORLENu - niekorzystnych rozwiązań. Ich wprowadzenie będzie szkodliwe zarówno dla dalszego rozwoju koncernu, polskiej gospodarki, jak i bezpieczeństwa energetycznego Polski" - napisał na platformie X (dawny Tweeter - PAP) prezes Obajtek.

W liście do prezydenta prezes Orlenu zwraca uwagę, że "projekt KO i Polski 2050 zakłada obciążenie wszystkimi kosztami w kwocie 15 mld zł, tylko jednej firmy, i ma nią być ORLEN S.A. Mimo, że na rynku energetycznym działa wiele podmiotów, w tym przynajmniej kilka dużych spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa. To wskazuje, że motywy takiego działania są czysto polityczne, i obliczone na celowe obniżenie rynkowej wartości Orlenu, a nawet pierwszy krok do prywatyzacji koncernu" - napisał w liście prezes Obajtek.

"Dodatkową konsekwencją wdrożenia tego projektu ustawy zagrażającego stabilności firmy będzie utrata zaufania kontrahentów i partnerów biznesowych oraz międzynarodowych agencji ratingowych i zniweczenie pracy ostatnich lat, kiedy oceny i ratingi Orlenu osiągnęły najwyższe historyczne poziomy" - podkreślił w liście prezes Obajtek.

"Orlen niejednokrotnie udowodnił, że aktywnie włącza się w działania, które służą polskim obywatelom" - napisał prezes. "Najlepszym przykładem jest udział Orlenu w mechanizmie stabilizującym ceny gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych" - wyjaśnił.

Ustawowe narzucenie całej opłaty na jedną firmę, bez żadnych konsultacji i bez uwzględnienia realizowanych przez nią niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski inwestycji, jest "działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym". "Mówiąc wprost to 15 mld zł mniej na zaplanowane i obecnie realizowane inwestycje Orlenu, które są ważne dla rozwoju Polski" - stwierdził Daniel Obajtek.

"15 mld zł to choćby koszt budowy całej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim, która zasili w energię 1,5 mln gospodarstw domowych" - podkreślił prezes Orlenu.