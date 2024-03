Obok prezesa Adama Leszkiewicza do zarządu Azotów weszli jako wiceprezesi Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Skolmowski, Andrzej Dawidowski i Paweł Bielski. Wszyscy obejmują stanowiska w środę 20 marca.

Wcześniej rada nadzorcza odwołała ze stanowiska wiceprezesa Marka Wadowskiego. Azoty poinformowały też, że rada nadzorcza delegowała jej członka Huberta Kamolę do pełnienia obowiązków wiceprezesa, do dnia powołania na to stanowisko osoby wybranej w konkursie uzupełniającym, ale jednocześnie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W konkursie do zarządu o sześć stanowisk ubiegało się 73 kandydatów.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, jest jedną z największych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Skarb Państwa ma w Grupie Azoty 33 proc. akcji.