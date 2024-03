Larry'ego Kellnera, który nie zamierza ubiegać się o reelekcję na stanowisku przewodniczącego rady dyrektorów, zastąpi w tej funkcji były dyrektor generalny firmy Qualcomm Steve Mollenkopf. Miejsce po dyrektorze generalnym Boeing Commercial Airplanes, Stanie Dealu, który przechodzi na emeryturę, wypełni dotychczasowa dyrektorka operacyjna Stephanie Pope.

Kłopoty Boeinga

Wspomniane duże zmiany kadrowe mają miejsce w czasie trudnym dla Boeinga - niedługo po incydencie z Alaska Airlines, kiedy to 5 stycznia 2024 roku w samolocie Boeing 737 MAX 9, tuż po starcie, oderwał się panel zaślepiający dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Powstała dziura, miało miejsce rozhermetyzowanie, a 177 pasażerów na pokładzie musiało użyć masek tlenowych. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Niemniej była to kolejna, po tragicznych historiach z 2018 i 2019 roku, kiedy w katastrofach Boeinga 737 MAX zginęło łącznie 346 osób, sytuacja obniżająca zaufanie do firmy. "Oczy całego świata zwrócone są na nas" - pisał do swojego zespołu krótko po katastrofie Dave Calhoun.

Dave Calhoun został dyrektorem generalnym Boeinga na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku. Zastąpił na tym stanowisku poprzedniego dyrektora Dennisa Muilenburga, który został wtedy usunięty. Zgodnie z jego własną zapowiedzią, Calhoun będzie sprawował tę funkcję tylko do końca tego roku.