Program HOMER, który z początkiem bieżącego roku został wdrożony w Centrum logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich, właśnie zakończył swoją pilotażową fazę. Jego celem jest umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym zatrudnienia w centrach logistycznych. Program przyniósł już pierwsze efekty: 5 osób z niepełnosprawnością wzroku płynnie wdrożyło się i wykonuje obowiązki w nowym miejscu pracy. Powodzenie inicjatywy przełoży się na zwiększenie liczby etatów dla osób niewidzących i słabowidzących w centrach logistycznych Amazon w całej Polsce do 50.

– Obecnie program HOMER zapewnia osobom niewidomym i niedowidzącym pracę w procesie pakowania, przyjmowania towaru oraz manualnej sortacji paczek. Sprawdzamy także możliwości rozszerzenia zatrudnienia uczestników programu w innych centrach logistycznych. Dokładamy starań, aby nasi pracownicy nie mieli żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o sposób realizacji ich potencjału zawodowego – mówi Dominika Bąk-Majka, Senior Operations Manager w Amazon, współtwórczyni programu.

Sygnały lokalnego samorządu

Program jest wynikiem współpracy Amazon z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, którego przedstawiciele zgłosili firmie potrzebę utworzenia nowych i bezpiecznych miejsc pracy dla osób niewidzących i niedowidzących w regionie. Tak oto sugestia lokalnego samorządu stała się motorem napędowym dla zainicjowania programu HOMER.

– Jako Urząd Marszałkowski sprawujemy opiekę nad Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym, którego celem jest przystosowanie do zawodu osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam więc, aby absolwenci szkoły po zakończeniu nauki mogli się realizować zawodowo i mieli perspektywy zatrudnienia. Niezwykle cieszy nas fakt, że Amazon przystąpił do realizacji programu HOMER – mówi Krzysztof Maj,Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pamiętajmy, że posiadają oni takie same – a czasem nawet większe – umiejętności od osób, które są w pełni sprawne. Dlatego musimy zwracać szczególną uwagę na dostępność miejsc pracy, które umożliwią im satysfakcjonującą karierę na zasadach partnerstwa – dodaje.

Wyjątkowy projekt inżyniera z Politechniki Wrocławskiej

Realizacja programu HOMER wiązała się z wieloma wyzwaniami. Centrum logistyczne w Bielanach Wrocławskich musiało bowiem zostać odpowiednio przystosowane do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wzrokową. Dlatego w fazę przygotowawczą został zaangażowany inżynier z Politechniki Wrocławskiej, który także jest osobą niewidomą. W ramach współpracy między uczelnią a Amazon, Marek Tankielun przetestował rozwiązania, które pozwalają dostosować stanowiska pracy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących. Ponadto zaplanował m.in. ścieżkę komunikacyjną do poruszania się po centrum dystrybucyjnym, przeprowadził wszystkie niezbędne testy na stacjach roboczych oraz zweryfikował formularz rekrutacyjny online, który został dostosowany do oprogramowania używanego przez osoby niewidome i niedowidzące.

– Na co dzień zajmuję się konsultowaniem projektów dostępnościowych dla osób niewidomych związanych z przestrzenią publiczną. W przypadku programu HOMER największym wyzwaniem było przystosowanie przestrzeni w taki sposób, aby poruszanie się po niej było czytelne i wolne od przeszkód – mówi Marek Tankielun z Politechniki Wrocławskiej. – Niektóre aspekty, takie jak dojście do stanowiska pracy, czy przejście do stolika na pracowniczej stołówce, mogą wydawać się pełnosprawnym osobom banalne. Tymczasem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową nie jest to takie proste. Potrzebna jest ku temu odpowiednia infrastruktura obiektu, która zapewni im całkowitą samodzielność. Wiem o tym doskonale, ponieważ sam należę do tej społeczności – dodaje.

Na przekór stereotypom

W Polsce kandydaci z niepełnosprawnością wzrokową często borykają się z wykluczeniem zawodowym, które jest wynikiem błędnych przekonań o tym, że nie są w stanie wykonywać większości obowiązków. Inicjatywa Amazon przełamuje te stereotypy i pokazuje, że osoby niewidzące oraz słabowidzące mogą z sukcesami realizować się w różnych obszarach. W ten sposób firma po raz kolejny udowadnia, że konsekwentnie dąży do wyrównywania szans w miejscu pracy, a inkluzywność jest stałym elementem jej DNA.

Oprócz programu HOMER, Amazon od 2020 roku prowadzi także program MigaMY, w ramach którego oferuje 140 dostosowanych miejsc pracy w swoich centrach logistycznych w Polsce dla osób niesłyszących i niedosłyszących. W sumie w obydwu programach firma może zatrudnić 190 pracowników z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Co więcej, pracodawca nieustannie dba o kulturę równości i wspiera wszystkie grupy, które mogą się czuć wykluczone, stawiając przy tym na różnorodność i integrację na każdym szczeblu organizacji. Świetnym tego przykładem są programy dla kobiet wspierające je w rozwoju i doskonaleniu posiadanych przez nie kompetencji oraz grupa Glamazon, która buduje świadomość na temat społeczności LGBTQ+.