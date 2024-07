Zabójstwo w Bawarii

Według "Bild am Sonntag" nieznany mężczyzna zadzwonił 12 lipca wieczorem do drzwi domu 74-letniego Camerona w Herrsching am Ammersee (około 40 km na południowy zachód od Monachium) w Bawarii. W momencie, gdy przedstawiciel Rolls-Royce'a otwierał drzwi, zadano mu cios ostrym narzędziem. Żona Camerona uciekła do sąsiadów i wezwała służby ratunkowe. Po ich przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że projektant już nie żył – czytamy w "Bildzie".

Reklama

Policji wciąż nie udało się odnaleźć sprawcy. Dotychczasowe dowody wskazują na morderstwo na tle rabunkowym - przekazały niemieckie media.

W związku z zabójstwem Camerona, głównego szefa designu Rolls-Royce’a w latach 1999-2012, firma wydała oświadczenie. "Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni wiadomością o śmierci Iana Camerona. (...) Myślami jesteśmy z jego rodziną i przyjaciółmi w tym trudnym czasie" – powiadomił Rolls-Royce.

Reklama

Z Monachium Iwona Pałczyńska (PAP)