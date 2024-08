Wśród poruszanych tematów makroekonomicznych znajdzie się debata „Dług – napęd czy balast rozwoju?”. Jak czytamy we wstępie do niej, popularna obecnie teoria ekonomiczna głosi, że państwa mogą się zadłużać w nieskończoność i finansować w ten sposób długofalowy rozwój gospodarczy, zaspokajający potrzeby obywateli oraz konsumentów. Zwolennicy MMT (Modern Monetary Theory) za anachroniczne uważają polityki stawiające sobie za cel zrównoważony budżet czy minimalizowanie groźby inflacji. Ich zdaniem nie ma takiego ryzyka, bo inflację zawsze można pokonać podniesieniem podatków, a deficytem można stymulować produkcję, konsumpcję i rozwój gospodarki. Czy rzeczywiście wynaleziono finansowe perpetuum mobile czy raczej przepis na kolejne wstrząsy finansowe? Czego nauczyły nas kryzysy pierwszych dekad XXI w.? Moderatorem dyskusji będzie Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a zaproszenie do udziału przyjęli: Rachid Bouhia, ekspert ds. ekonomicznych Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Zbigniew Dylewski, wykładowca akademicki, przedsiębiorca, prowadzący własny kanał na YouTubie, Petr Musil, członek Czeskiej Rady Budżetowej (The Czech Fiscal Council), oraz Martin Šuster, członek Rady ds. Odpowiedzialności Budżetowej ze Słowacji.

W Karpaczu będą poruszane również tematy związane z rynkiem pracy, HR, ścieżkami kariery. Dyskusję „Kobiety w biznesie: wyzwania i bariery na drodze do sukcesu” poprowadzi Magdalena Szefernaker, autorka książek „Mama na obcasach” i „Samorząd na obcasach”. Wezmą w niej udział: Monique Clua Braun, country president Novartis Poland, Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży w spółce InPost, Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska, aktorka Katarzyna Figura, Kinga Marczak, general manager firmy Personnel Service, oraz Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów. Uczestniczki porozmawiają o największych przeszkodach na drodze zawodowej kobiet, przyczynach braku awansów na stanowiska w top managemencie, o tym, co jest kluczowe do zmiany pozycji kobiet w społeczeństwie: odpowiednia edukacja, zmiany systemowe czy świadomość społeczna, co najbardziej motywuje kobiety do osiągania kolejnych sukcesów i przełamywania barier oraz co wyróżnia je w biznesie w porównaniu z mężczyznami.

