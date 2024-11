Zmiany w składce zdrowotnej

Reklama

W piątek w TVN24 minister finansów Andrzej Domański był pytany o zmiany w składce zdrowotnej. Potwierdził, że likwidacja naliczania składki od środków trwałych będzie tylko pierwszym krokiem.

„Krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej stawki zdrowotnej, która jest płacona od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 proc. Ten drugi krok dotyczyć będzie miliona najmniejszych przedsiębiorców” – powiedział w minister finansów Andrzej Domański.

Reklama

Dodał, że to rozwiązanie obejmie przedsiębiorców, którzy w poszczególnych miesiącach nie uzyskują dochodów.

Kiedy rozwiązanie wejdzie w życie?

„Chcemy, aby to rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2025 r. Projekt jest gotów, chcemy, aby przeszedł przez rząd możliwie szybko” – powiedział Domański.

Stwierdził, że zmiany w składce zdrowotnej powinny zostać przyjęte przez rząd na posiedzeniu w najbliższy wtorek i następnie powinny trafić do Sejmu. Dodał także, że na posiedzeniu Rady Ministrów powinny zapaść także decyzje co do zmian w składce na rok 2026.

Ile będzie kosztować?

„Rozwiązanie, które jest obecnie na stole, w roku 2025 będzie kosztować ok. 1 mld zł, w roku 2026 – 4,6 mld zł” – powiedział Domański. – „Chcemy iść w kierunku systemu, w którym do pewnego poziomu składka będzie ryczałtowa, a od pewnego poziomu będzie miała już poziom procentowy” – dodał.

Podkreślił, że dla wielu przedsiębiorców będzie to „wyraźne obniżenie składki zdrowotnej” i dodał, że obniżka „nie wpłynie na finanse NFZ”, ponieważ obniżenie składki „zostanie pokryte przez budżet”.

Ceny energii

Minister finansów pytany był także o kwestie wsparcia dla gospodarstw domowych w zakresie cen energii.

„Pan premier zobowiązał mnie do przedstawienia planu mrożenia cen energii i ten plan jest już prawie gotowy. Chcę uspokoić Polskę i Polaków, że o zawartość portfeli mogą być spokojni. Będziemy pracować nad rozwiązaniem, aby ceny energii nie rosły w całym 2025 r.” – powiedział Andrzej Domański.

Obecne przepisy dotyczące zamrożenia cen energii wygasają wraz z końcem 2024 r. (PAP)