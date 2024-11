BCC ponadto zwrócił uwagę na zbyt krótkie vacatio legis i brak wystarczających konsultacji społecznych, a tak ważne zmiany nie powinny być wprowadzane jako projekty poselskie, tylko rządowe.

Wolna Wigilia przyjęta w Sejmie

W środę Sejm przyjął - zgodnie z zaakceptowanymi we wtorek podczas wspólnego posiedzenia komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny poprawkami - nowelizację ustawy o dniach wolnych, która wprowadza wolną Wigilię, a jednocześnie dodatkową, trzecią niedzielę handlową w grudniu. Nowa regulacja ma wejść w życie od przyszłego roku. Projekt nowelizacji o dniach wolnych od pracy zakładał wprowadzenie wolnej Wigilii. Za nowelizacją głosowało 403 posłów, przeciw było 10, a 12 wstrzymało się od głosu. Poselski projekt dotyczącego wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 24 grudnia złożyła Lewica.

Komentarz prezesa BCC

"BCC od dawna postulowało częściowe zniesienie zakazu handlu w zamian za zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracowników handlu. Jako strona pracodawców BCC przede wszystkim zwraca uwagę na zbyt krótkie vacatio legis i brak wystarczających konsultacji społecznych. Tak ważne zmiany nie powinny być wprowadzane jako projekty poselskie, tylko rządowe, dające 30 lub chociaż 21 dni na zgłoszenie uwag przez stronę społeczną. Poza tym w trybie rządowym wymagana jest ocena skutków regulacji, co dałoby rzeczywisty obraz korzyści i kosztów przypisanych do proponowanej zmiany" - powiedział prezes ZP BCC Łukasz Bernatowicz, cytowany w komunikacie.

"Potencjalne poniesienie znaczących strat w handlu"

"Dobrze się stało, że połączone komisje sejmowe nie rekomendowały zapisów projektu postulującego wprowadzenie wolnej Wigilii już w tym roku. Strona pracodawców, w tym BCC, wskazuje na wadliwość zgłaszania projektu w trybie inicjatywy poselskiej, a nie jako projektu rządowego oraz na wiążący się z tym zbyt krótki termin na konsultacje publicznych. Szczególnie istotnym argumentem przeciw wprowadzeniu wolnego dnia w Wigilię Bożego Narodzenia w tym roku jest potencjalne poniesienie znaczących strat w handlu, związane z zamkniętymi już terminami kontraktowania towarów do sprzedaży właśnie w dniu wigilijnym, który dla wielu konsumentów jest 'ostatnim dniem ratunku' w trudnym procesie zakupu podarków świątecznych, a dla wielu branż handlowych - dniem od dawna zaplanowanej, ponadprzeciętnej wartości sprzedaży towarów związanych z przygotowaniem do świąt" - dodał ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu Witold Michałek.

BCC: Nie ma jednomyślności

Klub podkreślił, że nie ma jednomyślności wśród ministrów, przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych dotyczącej tego, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy i w jaki sposób do tej zmiany doprowadzić (ustanowić jako dodatkowy dzień czy wymienić z 6 stycznia). Nie zgadza się ze sobą strona rządowa, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prezentują odmienne wyliczenia, dlatego na tej podstawie oszacowanie rzeczywistego wpływu zmiany na gospodarkę jest niemożliwe.

"Brak przewidywalności prawa obciążeniem"

"PO zaproponowało, że w zamian za wolną Wigilię ma być jedna niedziela handlowa w miesiącu. Lewica zaproponowała poprawkę, która wprowadza ograniczenie czasu pracy w Wigilię (tylko do 12:00). Pojawiały się też argumenty, że de facto ustawowe wprowadzenie wolnej Wigilii jest urealnieniem stanu faktycznego, ponieważ obecnie i tak niewiele osób rzeczywiście pracuje w tym dniu, są zdecydowanie mniej produktywni, szybciej kończą dzień pracy, więc jednoznaczne mówienie o dodatkowym koszcie dla pracodawców nie jest do końca prawdziwe" - czytamy w komunikacie.

"Jednak od dawna obciążeniem jest brak przewidywalności prawa i zaskakiwanie rynku pracy kolejnymi zmianami. Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie byli w ten sposób zaskakiwani, czy to składką, a właściwie podatkiem zdrowotnym, czy Polskim Ładem, a jednocześnie mierzą się z zawiedzionymi oczekiwaniami dotyczącymi braku realizacji obietnic wyborczych podniesienia kwoty wolnej od podatku, limitu VAT czy powrotu do poprzedniego sposobu naliczania oskładkowania. Wielokrotnie padało na komisji zdanie, że dobrobyt buduje się pracą, siłę gospodarki mierzy się PKB, a PKB wytwarzają przedsiębiorcy i trzeba im stworzyć odpowiednie ku temu warunki. Komisje opowiedziały się także za wprowadzeniem do projektu poprawki KO, zakładającej że trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe. Według obecnych przepisów handlowe są dwie grudniowe niedziele. Nie poparto poprawki zgłoszona przez posła Polski 2050 - Ryszarda Petru, aby każda pierwsza niedziela miesiąca była handlowa. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że resort przygotował kalkulację kosztów na podstawie wolnego dnia w Święto Trzech Króli. Według danych MRPiPS, koszt ten wynosi od 0,3 mld do 1 mld zł" - wskazano również.

Czym jest BCC?

Business Centre Club istnieje od 1991 r. i jest Klubem przedsiębiorców oraz największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 mld zł, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC - klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.