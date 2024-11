Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw głosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12.

Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Większości głosów nie uzyskała także poprawka koła Razem, która przywracała pierwotny kształt projektu, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

PiS w sojuszu z Razem

Paulina Matysiak (Razem) apelowała z mównicy sejmowej, by poprzeć pracowników handlu, którzy ciężko pracują i przyglądają się sejmowym głosowaniom. Poprawkę koła Razem poparł także poseł PiS Paweł Jabłoński. "Proszę zwrócić uwagę - Lewica zgłosiła dobry projekt, ten projekt jest merytoryczny, to Prawo i Sprawiedliwość go popiera" - podkreślił. Ostatecznie za poprawką koła Razem zagłosowało 211 posłów, przeciw było 215, wstrzymało się trzech.

Wolna Wigilia. Projekt zgłosiła Lewica

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których teraz zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek, na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny, do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe. Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Związkowcom nie podoba się dodatkowa niedziela handlowa

Do głosowań w Sejmie odnieśli się w rozmowie z PAP przedstawiciele związków zawodowych. Wskazali, że choć pomysł ustanowienia wolnej Wigilii jest oczekiwany, to wątpliwości budzi wprowadzenie do ustawy dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski ocenił, że trzecia handlowa niedziela w grudniu jest rozwiązaniem kontrowersyjnym.

Z kolei zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz podkreślił, że jeżeli pracujące niedziele mają być w zamian za wolną Wigilię, to jego związek mówi temu rozwiązaniu "absolutnie nie".