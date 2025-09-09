Panel rozpoczął od pytania: „Jak zmiany klimatyczne wpływają na rolnictwo?”, co stało się punktem wyjścia do dyskusji o wyzwaniach, innowacjach i przyszłości polskiego rolnictwa.

Reklama

Marek Wigier, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwrócił uwagę, że przyszłość polskiego rolnictwa zależy od umiejętności adaptacji do zmian klimatycznych, demograficznych i energetycznych. Podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii cyfrowych, które pozwalają oszczędzać wodę, nawozy i środki ochrony roślin. Zwracał też uwagę na potrzebę dostosowania produkcji do oczekiwań konsumentów oraz połączenia wydajności zrównoważonej z efektywnością ekonomiczną. Fundusze publiczne i europejskie wspierają innowacje, a określenie modelu polskiego rolnictwa w perspektywie globalnej jest kluczowe.

Lokalne wyzwania

Następnie głos zabrał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, mówił o wyzwaniach lokalnych, takich jak susze i zmiany klimatyczne. Zaznaczał, że wsparcie producentów na poziomie regionalnym i lokalnym oraz rola samorządów w zapewnieniu stabilności są niezwykle istotne. Determinacja polskich rolników, ich wiedza i doświadczenie pozwalają im pokonywać trudności, jednak konieczne są dalsze inwestycje i działania zwiększające efektywność i odporność gospodarstw.

Bogdan Bartnicki, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mówił o znaczeniu pewności sprzedaży i opłacalności produkcji dla rolników. Zwracał uwagę na potrzebę stabilizacji w czasie, aby rolnicy mogli planować inwestycje bez obaw o straty finansowe. Wspominał również o roli interwencji państwowych i mechanizmów regulujących rynek, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo produkcji rolnej.

Mykhailo Korylkevych z Ukraińskiej Federacji Spółdzielczej mówił o znaczeniu małych gospodarstw w Ukrainie i Europie oraz o potrzebie sprawnej logistyki. Zwracał uwagę na tworzenie organizacji łączących rolników, co pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami produkcyjnymi. Jak podkreślił: „Organizacja łączy około 300 gospodarstw, z których każde ma do 50 hektarów”.

Wiedza i innowacje

Agata Kruszec, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Nestlé Polska, mówiła o integracji zrównoważonego rozwoju z modelami biznesowymi i znaczeniu partnerstw w całym łańcuchu dostaw. Podkreślała wartość przepływu wiedzy i innowacji: „Transfer wiedzy w jedną i w drugą stronę jest szalenie istotny, żeby te transformacje dokonywać”. Opowiadała także o projektach rolnictwa regeneracyjnego realizowanych w Polsce i Europie, które łączą praktykę z nauką.

Anna Papka, dyrektorka ds. Korporacyjnych i Wpływu w McDonald’s, mówiła o wpływie chwiejności rynku i niestabilności regulacji na rolnictwo. Zwracała uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dla młodych rolników i kontynuacji pracy w sektorze: „To jest ogromny problem w Polsce – młodzi ludzie chcą się zajmować rolnictwem, ale napotykają trudności”. Podkreślała także znaczenie wspierania lokalnych gospodarstw i utrzymania konkurencyjnego łańcucha dostaw w Polsce.