W dyskusji moderowanej przez Bartłomieja Jojczyka, prezesa Fundacji Dobrych Inicjatyw udział wzięli: prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna; Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie; Marta Mikliszańska dyrektor ds. Polityki publicznej Allegro Sp. z o.o.; Justyna Rysiak koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju McDonald’s oraz Iwona Krzanowska dyrektor ds. Kluczowych Klientów Braughman Group Media Outdoor.

Fałszywy dylemat?

Konrad Kruczkowski zaznaczył, że przeciwstawianie zysku i działalności społecznej to fałszywy dylemat. – „Tworzenie alternatywy: szlachetność w pomaganiu albo zysk, jest błędne”– podkreślił. Wskazał, że biznes traktujący współpracę z NGO jako inwestycję, a nie jałmużnę, daje szansę na strategiczne, długoterminowe partnerstwa, które mogą zmieniać rzeczywistość na dużą skalę.

Anna Czech przytoczyła doświadczenia z budowy hospicjum w Tarnowie, gdzie pomoc lokalnych i ogólnopolskich firm była nieoceniona. Jej zdaniem takie inicjatywy nie tylko wspierają społeczność, ale też budują więzi i poczucie sensu wśród pracowników zaangażowanych firm. Wspomniała też o programie „Wychowanie przez wolontariat”, w którym udział wzięło 50 szkół, ucząc młodzież empatii i współdziałania.

Wiarygodni partnerzy poszukiwani

Marta Mikliszańska mówiła o konieczności przejrzystości i weryfikacji partnerów w dużych spółkach giełdowych. Allegro prowadzi platformę „Allegro Charytatywni”, gdzie organizacje mogą prowadzić zbiórki – tylko w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 56 mln zł. Podkreśliła, że w czasach napięć społecznych i polaryzacji każda decyzja o wsparciu wymaga analizy ryzyka, aby uniknąć zarzutów o tzw. social washing.

Justyna Rysiak zwróciła uwagę, że działalność charytatywna ma ogromne znaczenie także wewnątrz firmy. Raporty pokazują, że dla nawet 70% kandydatów społeczna odpowiedzialność jest istotnym kryterium wyboru pracodawcy. Wolontariat pracowniczy wzmacnia więzi z firmą, a udział w akcjach takich jak Szlachetna Paczka daje pracownikom poczucie sensu i realnej sprawczości.

Iwona Krzanowska wskazała na rolę mediów outdoorowych w działaniach społecznych. Branża, w której działa, często staje się „pierwszym wyborem” przy komunikacji projektów charytatywnych, np. poszukiwania osób zaginionych czy upamiętniania wydarzeń społecznych poprzez murale. Podkreśliła, że młode pokolenia (Gen Z) oczekują od pracodawców autentycznego zaangażowania i wartości, co wpływa również na rekrutację i lojalność pracowników.

Prof. Piotr Wachowiak mówił o odpowiedzialności uczelni w kształceniu liderów nie tylko biznesu, ale także życia społecznego. SGH promuje wolontariat, by ułatwić studentom angażowanie się w działania społeczne. Jego zdaniem przykład liderów i profesjonalizacja NGO są kluczowe dla rozwoju sektora.

W końcowej części panelu rozmówcy zgodzili się, że działalność charytatywna musi być spójna i długofalowa – nie może być tylko „przykrywką” wizerunkową. To właśnie autentyczność i konsekwencja decydują, czy społeczeństwo, pracownicy i inwestorzy uznają działania firmy za wiarygodne. Jak podsumowała Iwona Krzanowska: „Warto być dobrym” – bo tylko wtedy powstają długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i szacunku, które przekładają się na realne wyniki biznesowe.