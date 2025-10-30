Maciej Lisiecki podkreślił, że z rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji czy automatyzacji mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. – Tym, co może utrudniać funkcjonowanie w szczególności mniejszym podmiotom, jest brak świadomości, jak wykorzystać nowe technologie – zauważył.

Koszt zależy od skali projektu

Często pada pytanie o finansowanie nowych technologii związanych z automatyzacją. Czy jest to coś, na co mogą pozwolić sobie polscy przedsiębiorcy?

– To oczywiście zależy od tego, co w danej firmie jest potrzebne. Jeśli na początek będzie to kilkaset metrów przenośnika z kilkoma stacjami, tzw. skrzyżowaniami, w różne odcinki magazynu, nie będzie to drogie. Natomiast jeśli wykorzystamy zrobotyzowane systemy składowania, roboty pakujące, zawijające, systemy paletowe wysokiego składowania – wtedy cena jest wysoka i raczej będą mogli pozwolić sobie na to więksi przedsiębiorcy – wyjaśniał prezes Horizon-Automation.

Niskie wynagrodzenia stały się wysokie

W jego ocenie Polska w dalszym ciągu jest daleko za zamożniejszymi krajami pod względem zastosowania automatyki w firmach. – Nie mamy tego wiele. Nasz sektor TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) jest mocno rozbudowany, polski transport drogowy to jedna z najmocniejszych branż w Unii Europejskiej. Dobrze stoimy także pod względem powierzchni magazynowej, natomiast daleko nam do magazynów w pełni zautomatyzowanych – zaznaczył.

Co opóźnia proces zmian? Maciej Lisiecki tłumaczył, że praca ludzka w Polsce była stosunkowo tania, na co miała wpływ m.in. wojna na Wschodzie i dodatkowi pracownicy z zagranicy. – Niemniej jednak wiemy, że ten konflikt zbrojny kiedyś się zakończy, wynagrodzenia mamy wysokie i absolutnie nie ma możliwości opóźniania procesu automatyzacji w tym sektorze – podkreślił prezes Horizon-Automation.

Spółkę tworzy zespół, który od wielu lat realizuje projekty związane z oprogramowaniem i uruchomieniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych opartych na najnowszych technologiach. Obecnie dostarcza oprogramowanie dla zautomatyzowanych centrów logistycznych rozmieszczonych na całym świecie.

MP