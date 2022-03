- Przy wysokiej cenie za miedz, ale też działaniach optymalizacyjnych, które prowadzimy, daje to dużą szanse na dobry wynik finansowy – dodaje prezes KGHM.

Grupa Kapitałowa KGHM zamknęła 2021 rok wysoką wartością skorygowanej EBITDA, która wyniosła 10,3 mld zł - podała spółka w środę. Skonsolidowany wynik netto wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 242,5 proc., do kwoty 6,2 mld zł. Produkcja miedzi w grupie wzrosła o 6 proc. rok do roku.

