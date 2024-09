Kiedy Polska zyska energię jądrową?

Dagmara Peret wskazała, że pierwsza energia z małych reaktorów jądrowych może popłynąć w Polsce już w 2030 roku. Projekt GE Hitachi w Kanadzie, gdzie planowana jest dostawa energii z małego reaktora w 2029 roku, nie notuje opóźnień, co daje nadzieję na terminową realizację podobnych projektów w Polsce.

Wojciech Wrochna dodał, że zarówno małe, jak i duże reaktory mogą dostarczać energię elektryczną do gospodarstw domowych, ale małe reaktory mają także potencjał, by dostarczać ciepło przemysłowe i ciepło miejskie. To czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu i miast o dużym zapotrzebowaniu na energię i ciepło.

Duży atom kontra mały atom

W Polsce rozwój dużej energetyki jądrowej jest projektem państwowym, natomiast rozwój małych reaktorów jądrowych jest w rękach prywatnych firm, takich jak Orlen Synthos Green Energy. Wrochna podkreślił, że pierwsze lokalizacje dla małych reaktorów w Polsce to Oświęcim i Włocławek, gdzie trwają zaawansowane przygotowania, w tym badania środowiskowe oraz prace nad dokumentacją bezpieczeństwa.

Technologia i lokalne zaangażowanie

Pawełczyk zaznaczyła, że choć małe reaktory są nowoczesną technologią, opierają się na sprawdzonych rozwiązaniach. GE Hitachi ma już 60 reaktorów na całym świecie, a nowa generacja reaktora BWRX-300 jest zoptymalizowana pod kątem kosztów i skali. Firma dąży do maksymalnego zaangażowania lokalnych dostawców i wykonawców w realizację projektów w Polsce, co ma na celu zwiększenie lokalnego udziału w tych inwestycjach.

Wsparcie państwa i wyzwania

Podczas rozmowy zwrócono uwagę na konieczność wsparcia ze strony państwa, szczególnie w zakresie tworzenia odpowiednich regulacji i sprawnego działania urzędów. Wrochna podkreślił, że inwestorzy i dostawcy technologii robią wszystko, co w ich mocy, aby projekty były realizowane terminowo, ale potrzebują także wsparcia ze strony administracji publicznej.

Kluczowe Wnioski

Pierwsza energia z małych reaktorów jądrowych może popłynąć w Polsce w 2030 roku.

Małe reaktory są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i miast, oferując zarówno energię elektryczną, jak i ciepło.

Wdrożenie projektów jądrowych wymaga ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami oraz wsparcia ze strony administracji publicznej.

Wsparcie regulacyjne jest kluczowe dla terminowej realizacji projektów i stabilnego rozwoju polskiej energetyki jądrowej.

Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem transformacji energetycznej, a energia jądrowa może odegrać w tym procesie kluczową rolę.