Finansowe i technologiczne bariery innowacji

Zdaniem dr Alberta Tomaszewskiego z Katedry Zarządzania Strategicznego w SGH, wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach napotyka na kluczowe bariery w kilku obszarach. Najczęściej wymieniane dotyczą sfery finansowej i technologicznej, w tym ograniczony dostęp do kapitału oraz trudności w sfinansowaniu nowych projektów. Problem ten dotyka zwłaszcza mniejsze podmioty, które muszą przeznaczać na innowacje nieproporcjonalnie duże środki w stosunku do swoich budżetów. Dodatkowo, mniejsze firmy często borykają się z wyzwaniami w precyzyjnym oszacowaniu potencjalnych korzyści biznesowych z inwestycji innowacyjnych.

Kultura organizacyjna jako główna przeszkoda

Najistotniejszą barierą okazują się jednak kwestie związane z umiejętnościami i kulturą organizacyjną. Chodzi przede wszystkim o zdolność organizacji do eksperymentowania z nieszablonowymi rozwiązaniami, których skuteczność nie została w pełni zweryfikowana. Wiele przedsiębiorstw, szczególnie dużych, niechętnie podejmuje się projektów o niejasnych korzyściach biznesowych, wykazując obawę przed ryzykiem. Brak elastyczności i niechęć do zmiany utrwalonych procesów skutecznie hamują wdrażanie innowacji, nawet tych obiecujących, które mogą przynieść korzyści w dłuższej perspektywie.