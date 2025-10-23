Forum z ambicją poważnej rozmowy

Jak tłumaczy Paweł Musiałek, dyrektor programowy wydarzenia, tegoroczne hasło to nie tylko slogan, ale sposób myślenia o debacie publicznej:

– W Polsce o Polsce mówi się nieustannie – w mediach, w internecie, na setkach konferencji. Ale czy te rozmowy naprawdę są na serio? Wiele wydarzeń to dziś raczej spotkania towarzyskie, miejsce networkingu. My w Krynicy chcemy to odwrócić. Dla nas merytoryka jest na pierwszym miejscu. Każdy panel przygotowujemy rzemieślniczo – dobieramy uczestników tak, by było różnorodnie, ale konkretnie. U nas dyskusja ma być daniem głównym, nie dodatkiem do bankietu – mówi Musiałek.

Dyrektor dodaje, że tegoroczna edycja ma być wyjątkowo pluralistyczna:

– W Krynicy wystąpią przedstawiciele różnych stron sceny politycznej – od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i byłego premiera Mateusza Morawieckiego po Adriana Zandberga i Krzysztofa Bosaka. Zależało nam, by pluralizm był realny, nie tylko deklarowany. To forum, na którym każdy może rozmawiać z każdym, bez etykiet i uprzedzeń.

Pięć ścieżek dyskusji i setki inspirujących rozmów

Program Krynica Forum 2025 podzielono na pięć głównych ścieżek: polityczną, międzynarodową, rozwojową, samorządową i społeczną.

– Chcemy w tym roku spojrzeć w sposób pełny na zagadnienie bezpieczeństwa – gospodarczego, energetycznego, klimatycznego. Zależy nam na równowadze między tematami, dlatego w programie znajdą się również panele o depopulacji średnich miast, edukacji i kondycji Zachodu. Krynica ma być miejscem, gdzie rozmawiamy o Polsce, Europie i świecie z różnych perspektyw – podkreśla Musiałek.

W Krynicy wystąpią m.in. Jacek Bartosiak, Dariusz Rosiak, Krzysztof Wojczal, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Zychowicz, a także twórcy podcastów i mediów cyfrowych.

Z gośćmi spotka się także były prezydent Andrzej Duda. W programie znalazły się koncerty, wydarzenie Krynica Biznes by WFS oraz wyjątkowa gra strategiczna „Kryzys 2027”, symulująca globalny konflikt i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Małopolska łączy – głos marszałka

Głównym partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Marszałek Łukasz Smółka podkreśla, że Forum to nie tylko debata, ale też przestrzeń budowania wspólnoty:

– Województwo Małopolskie od lat wspiera rozwój forum w Krynicy jako przestrzeń debaty publicznej i dialogu międzysektorowego. Tradycyjnie, także w tym roku nasz region jest partnerem głównym wydarzenia. Partnerstwo Małopolski to nie tylko wsparcie organizacyjne, ale także merytoryczny wkład w program Forum, m.in. w obszarach zrównoważonego rozwoju, polityki regionalnej, turystyki i innowacji. Z pewnością będziemy aktywnie dyskutować o nie tylko o bezpieczeństwie w naszym kraju i w Europie, ale także o ochronie zdrowia, gospodarce, funduszach unijnych. Podczas Forum przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego wezmą udział w panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. działań regionu w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, zintegrowanego podejścia do gospodarki wodnej, którego celem jest wzmocnienie odporności regionu oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez zintegrowane inwestycje w zakresie rozbudowy dróg i wzmacnianie oferty transportowej.

Tradycyjnie podczas Wieczoru Małopolski wręczona zostanie Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego 2025:

– To spotkanie będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania sukcesów przedsiębiorstw, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego regionu. Podczas tego wieczoru odbędzie się uroczysta Gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2025. Ta prestiżowa nagroda honoruje firmy, które nie tylko osiągają znaczące sukcesy biznesowe i tworzą innowacje, ale również promują Małopolskę na arenie krajowej i międzynarodowej, wspierają lokalne społeczności oraz kierują się wysokimi standardami moralnymi i troską o środowisko.

W tym roku po raz pierwszy przyznana zostanie również nagroda w nowej kategorii – „Małopolskie Inwestycje Przyszłości”, która wyróżnia najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne w regionie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie obszarów o największym potencjale rozwojowym, które mogą stać się fundamentem przyszłych projektów gospodarczych oraz przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy. Nagrodzone zostaną tereny inwestycyjne należące do miast, gmin, powiatów a także znajdujące się w rękach prywatnych firm. To inicjatywa promująca Małopolskę jako region przyjazny inwestorom i wspierający rozwój gospodarczy - dodaje marszałek Smółka.

Marszałek zwraca również uwagę na rolę Forum w promowaniu regionu i dialogu:

– Krynica Forum to także wyjątkowa okazja, by pokazać Małopolskę jako region otwarty, nowoczesny i ambitny. Chcemy, aby uczestnicy wyjeżdżali stąd z przekonaniem, że warto inwestować, współpracować i wracać do Małopolski. To wydarzenie, które łączy ludzi i idee, niezależnie od poglądów czy branży.

Krynica jako symbol rozmowy

Paweł Musiałek zwraca uwagę, że wybór miejsca nie jest przypadkowy:

– Krynica ma w sobie coś szczególnego. To miejsce, które naturalnie sprzyja rozmowie. W górach łatwiej się słucha, rozmawia, szuka sensu. Chcemy pokazać, że w Polsce można się różnić i rozmawiać – na poważnie.

Forum potrwa trzy dni. W jego trakcie odbędzie się ponad sto debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących. W Krynicy spotkają się przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, biznesu i mediów – wszyscy, którym zależy na tym, by rozmawiać o Polsce na poważnie.

